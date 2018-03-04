Haber: Kasım ŞAHİN

Başkent ekibi olan Ankaragücü taraftarlar sabahın erken saatlerinde Bolu’ya gelmeye başladı. Otobüslerle ve özel araçlarıyla Bolu’ya gelen 2 kadın ve bir erkek taraftar sarı lacivert kıyafetleri ve atkılarıyla İzzet Baysal Caddesinde boy göstermeleri büyük dikkat çekti.

Maç saatinde yüzlerce Ankaragüçlü taraftarların takımlarını desteklemesi beklenirken 43 puanlı ligin 3’üncü sırasında yer alırken Boluspor kendi sahasında rakibini yenerek puanını 37’den 40’a çıkartması ve 8’inci sıradan ilk üçü girmeye çalışacak.