Geceler onlara emanet

Haber: Uğur Balaban

2 yıl boyunca pandemi nedeniyle şehir merkezinde ve ana arterler de vatandaşların sağlık kurallarına uyması için gündüzleri görev yapan bekçiler artık asli görevlerine döndüler. İlimizde meydana gelen her hangi bir olaya müdahale etmek için motorize olarak görev yapan yunus ekipleri, bekçilere destek olmaya devam ediyorlar.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde başarılı bir şekilde görevlerini canla başla sürdüren yunus ekipleri, vatandaşların büyük sevgisini kazanmış durumda. Küçük çocukların ilgisine çeken yunus ekipleri, gittikleri her olayda öncü tedbirleri de almayı sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınları önlemek amacıyla bekçiler ile yunus ekipleri, ormanlık bölgelerde sık sık uygulama gerçekleştirerek, olabilecek olayları önlemeye çalışıyorlar.