Geceler onlara emanet

Haber: Okay Özcan

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıllarda Bolu’da göreve başlayan bekçiler, kovit-19 nedeniyle gece ve gündüz şehrimizin ana arterleri üzerinde kurallara uymayan vatandaşlara yönelik denetimlere katılmış, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulamışlardı.

Yanana bu üzücü sağlık olayının ardından özellikle Eğe ve Akdeniz şehirlerinde çıkan orman yangınları nedeniyle Bolu’da görev yapan bekçiler şehir merkezinden çekilerek, sabahlara kadar ormanlık alanlarda olabilecek aksilikleri önlemek amacıyla buralarda görevlendirilmişlerdi. Havaların soğuması, kar ve yağmur yağışlarının artması üzerine gece bekçileri geçtiğimiz haftadan itibaren asli görevlerine geri çekilerek, akşam ve geceleri sabaha kadar şehir merkezinde görev yapmaya yeniden başlamış oldular.