Geçen hafta 437 vaka çıktı

Haber: N. HalidAltundal

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası kademeli normalleşme süreci başlatıldı. 1 Haziran’a kadar sürecek kademeli normalleşme doğrultusunda ilimiz Bolu’da denetim faaliyetleri aralıksız devam ederken Bolu’nun haftalık vaka sayısı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yine twitter hesabından illere göre 100 bin nüfustaki vaka sayısını içeren haritayı paylaştı.

Haritaya göre ilimizde 100 bin nüfusta 8-14 Mayıs haftasında 155,65 olan vaka sayısı 15-21 Mayıs haftasında beklenenden az düşüş göstererek 139,14 olarak gerçekleşti. Buna göre 314 bin 800 nüfuslu ilimizde geçen hafta toplam 437 vaka tespit edildiği görüldü. Son açıklanan haftalık vaka sayısına göre ayrıca ilimiz Bolu ülkemizde haftalık vaka sayısının en yüksek olduğu 3. il oldu. Birinci sırayı 163,72 ile Gümüşhane alırken ikinci sırada ise 151,40 ile Erzurum var.

Öte yandan gözler 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesine çevrildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs tedbirlerine ilişkin alınan yeni normalleşme kararlarını açıklaması bekleniyor.

İLİMİZDE 100 BİN NÜFUSTAKİ VAKA SAYISININ DEĞİŞİMİ

6-12 Mart 65,76

13-19 Mart 100,38

20-26 Mart 183,61

27 Mart-2 Nisan 287,80

3-9 Nisan 327,19

10-16 Nisan 442,18

17-23 Nisan 504,13

24-30 Nisan 365,31

1-7 Mayıs 282,72

8-14 Mayıs 155,65

15-21 Mayıs 139,14

Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021, 02:00