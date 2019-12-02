Gecenin en soğuğu Kartalkaya

Haber: N. Halid Altundal

Kış aylarının gelmesi ile birlikte ilimizde de sıcaklıklar yer yer sıfırın altına düşmeye başladı. Sıcaklıkların düştüğü ilimizde soğuk hava, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine de yansıdı. Meteoroloji verilerine göre 1 Aralık gecesi ülkemizde en düşük sıcaklık Bolu’da yaşandı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre 1 Aralık saat 18.00 ile 2 Aralık saat 06.00 arasında Türkiye’de ölçülen en düşük sıcaklık -9.8 derece ile Kartalkaya Kayak Merkezinde oldu.

En yüksek sıcaklık ise 16.8 derece ile Antalya Kemer’de ölçüldü.