Gecenin geç saatlerinde korkutan yangın!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Gerede ilçesinde Demirciler sokak Çarıkçı Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın, 02.30 sıralarında apartman dairesinin mutfağında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten ötürü meydana geldi. Ev sahibi gecenin geç saatlerinde duman kokusu ile uyanarak, mutfakta gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Durumu hemen 112 acil yardım servisine bildiren ev sahibinin imdadına Gerede Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yetişti. Kısa süre içerisinde alevleri söndüren ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Evde maddi hasar meydana geldi.