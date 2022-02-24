Geceye damga vuran cinayet!

Korkunç olay dün gece geç saatlerde, Tabaklar Mahallesinde meydana geldi. Beyazıt Bestami Ay ile ağabeyi Mustafa Ay, S.C ile tartışmaya başladılar. Alkollü olduğu iddia edilen S.C üzerinde taşıdığı bıçak ile Beyazıt Bestami Ay ile ağabeyi Mustafa Ay’ı bıçakladı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbeleri alan Beyazıt Bestami Ay tüm çabalara rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yine S.C’nin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Mustafa Ay’ın kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetin ardından hemen harekete geçerek, olayla ilgili soruşturma başlattı. S.C’nin firar ettiği, aranma çalışmalarının sürdürüldüğü ve yakalanması an meselesi olduğu bildirildi.