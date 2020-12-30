Geceye kadar su yok

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi tarafından yapılan duyuruda içme suyu şebekesindeki arıza nedeniyle 30 mahallede su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Belediyeden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Şehrimizin içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle bugün saat 23.00’e kadar Aşağısoku, Kültür, Sağlık, İzzet Baysal, Beşkavaklar, Borazanlar, Sümer, Karamanlı, İhsaniye, Tabaklar, Gölyüzü, Büyük Cami, Çıkınlar, Köroğlu, Yukarısoku, Dodurga, Sarıcalar, Salıbeyler, Çakmaklar, Alpağut, Alpağutbey, Yaşamkent, Umutkent, Kılıçaslan, Dağkent, Paşaköy, Kasaplar, Sandallar, Karaköy ve Seyit Mahallesi’nde su kesintisi yaşanacaktır. Söz konusu arızanın giderilmesi için su ve kanalizasyon müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.”