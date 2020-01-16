Geçici Depolama Alanı Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Haber: N. Halid Altundal

Düzenlenen tanıtım toplantısına Bolu Valisi Ahmet Ümit, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Ali Arslan, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Mansur Şen, Bolu TSO Başkanı Türker Ateş, Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka ile Bolu ve Düzce’den iş insanları katıldı.

ATEŞ: “EN BÜYÜK DESTEĞİ ALAN BU PROJEDİR”

Toplantıda ilk olarak konuşan Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, “Bolu TSO, Düzce TSO ya da Gerede TSO olsun, sanayicilerimiz, Ticaret ve Sanayi Odaları’nda çok sağlıklı temsil edilemiyor. Biz, en fazla istihdamı sağlayan sanayicilerimize pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız. Biz, 1999 yılında ilimizde kapatılan gümrüğümüzün tekrar açılması sebebiyle kalıcı bir gümrüğe sahip olunabilmesi adına bir proje başlattık. Bu projede, OSB Bölge Müdürlüğümüz, Gerede TSO ve Bolu TSO olarak kafa kafaya verdik, bir proje gerçekleştirdik. O dönemin Kalkınma Ajansı’nda en büyük desteği alan bu projedir. Çünkü hedef odaklı, çok sağlıklı bir altyapı sağladığımız bir projedir. Bu depo ile en azından ilimizde mağdur olan sanayicilerimizin bir nebze derdine derman olalım diye düşünerek bu yola çıktık. Gümrüğümüzün bu geçici depolamasının esas sahibi, şuanda bu odada bulunan arkadaşlardır. Bu depolamada, biz Bolu TSO olarak 2 milyon TL civarında bir para aktardık. Artık bu proje sizin ellerinizde. Bu projenin arkasında duracak olan sizlersiniz” dedi.

ŞAHİN: “EN KUVVETLİ BÖLGE, BATI KARADENİZ BÖLGESİ’DİR”

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ise toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sanayicilerimizin lehine olacak tüm gelişmelere olduğu gibi, Okan Tur’un geçici depolama alanının hizmetinde de destekçisi olacağız. Düzce’deki sanayicilerimizi de kendilerine en yakın depolama alanı olarak bu hizmeti tercih etmeleri konusunda teşvik edeceğiz. Düzce olarak, bizim 5 tane OSB’miz var. 124 ülkeye ihracatımız var. 2019 yılında, ihracatta en çok yükselen ikinci iliz. Bizim, Bolu-Düzce diye bir ayrımımız yok. Biz bu sınırları kaldırdık. TOBB’da en kuvvetli bölge, bizim Batı Karadeniz Bölgesi’dir. Aramızda en ufak bir sorun yok.”

ARSLAN: “İHRACAT 2019 YILINDA 90 MİLYON DOLARA ULAŞMIŞTIR”

Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Ali Arslan dış ticaret verilerini açıkladığı konuşmasında, “Bolu Gümrük Müdürlüğümüz, 2014/6711 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı olarak kurulmuş ve 21.05.2015 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir. Bolu Gümrük Müdürlüğü, her türlü gümrük işlerinde yetkili olup, A sınıfı gümrük idaresi olarak hizmet vermektedir. Bu bağlamda müdürlüğümüz, mobilya, deri, ayakkabı, düz cam, tekstil ve giyim eşyalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili ihtisas gümrük müdürlüğüdür. 2018 yılında, sadece Bolu Gümrük Müdürlüğü’nden, yaklaşık 56 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleşmiş, bu rakam 2019 yılında, 90 milyon dolara ulaşmıştır. İthalatımız da, 2018 yılında 4 milyon dolar iken, şuan 19 milyon dolara çıkmış durumda. İhracat beyannamesi 2084 iken, 2019 yılında 2504 olarak kapanmıştır. Bu çoğunluk için bu rakamlar az görünüyor. İnşallah, önümüzdeki yıllarda bu rakamları çok daha üst seviyelere taşıyacağınıza gönülden inanıyorum” dedi.