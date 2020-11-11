Gecikmenin nedeni belli oldu

Haber: N. HalidAltundal

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. sene-i devriyesi dolayısıyla Anıt Parkta düzenlenen törene geç kalması ve belediye çelengini Zabıta Müdürünün Atatürk Anıtına sunması tartışmaları da beraberinde getirdi. Başkan Tanju Özcan’ın törene gecikmesine en çok tepkiyi AK Parti camiası verirken Bolu Belediye Başkanlığından konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan, Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıl dönümü nedeniyle Anıt Park'ta düzenlenen törene birkaç dakika gecikmesine ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulmuştur. Söz konusu gecikmeye ilişkin bazı basın yayın organlarında yayımlanan ‘uyudu’ iddiası, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sayın Başkanımız saat 08.40'da başlayan tören için evinden çıktıktan hemen sonra yaşadığı sağlık sorununa bağlı olarak ani gelişen insani bir durumdan dolayı yolda durmak zorunda kalmış, bu nedenle törene sadece birkaç dakika gecikmeli gelmiştir.

Yaşanılan kısa süreli gecikme nedeniyle Atatürk Anıtı huzuruna konulan belediyemizin çelengini, Belediye Başkan Yardımcılarımız da aynı saatte 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında At Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşte olmaları sebebiyle, Zabıta Müdürümüz Fikret Er koymuştur. Başkanımız ise belediye çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının hemen ardından saniyeler sonra tören alanına gelerek, protokoldeki yerini almış ve tüm katılımcılarla birlikte programın devamı olan Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunmasında hazır bulunmuştur.”