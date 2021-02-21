“Geçinemiyoruz”

Haber: Ceylan Beykoz

Esnaflarımız dükkanlarının bir an önce eski hallerine dönmesini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mart ayı içerisinde kafe ve restaurantlarla ilgili müjdeli haber vermesini beklediğini söylediler. Esnaf şu an olan tek gelir kaynağı olan paket servisin kazanç bakımında yetersiz olduğunu dile getirdi. Elektrik ve doğalgaz faturalarını zor ödediklerini söyleyen İzzet Baysal Caddesi esnafı, devlet desteğini yetersiz bulduklarını ifade etti.

KİRALAYA BİLE YETMİYOR

Aldıkları 2 aylık gelir yardımının dükkan kiralarına bile yeterli gelmediğini söyleyen esnaf, daha fazla devlet desteğine ihtiyaç duyduklarını söylediler. Kiraların düşürülmesiyle alakalı yasa tasarısının biran önce mecliste ele alınmasını talep eden esnaflar işlerinin yarı yarıya düştüğünü belirtiler. Hafta sonu kısıtlamaları konusunda şikayetlerini dile getiren dükkan sahipleri, yasakların kaldırılmasıyla birlikte rahat bir nefes alabileceklerini söylediler.

YUSUF KIRLIOĞLU;

Bu salgının bir an önce bitmesini, işletmelerin yavaş yavaş açılmasını istiyorum. Lokantalarımız açılsın artık. Paket servisle olmuyor. Vatandaş geliyor paket alıyor yiyecek yeri yok. İçerde oturayım köşede yiyeyim diyor, fakat yasak cezası var. Gerçekten zor durumdayız.

FARUK ÖZDEMİROĞLU;

Bu korona illetinden en çok kafe ve restoranlar etkilendi. Paket servis yapan paketçi arkadaşlarımız hava şartlarından dolayı zorlanabiliyor. Onların can sağlığı bizim için önemli bir an önce işletmelerimizin açılmasını istiyoruz. Sıkıntımız büyük. Sadece paket servis masraflarımızı bile karşılayamıyor.

MEHMET AKIN;

Bir yıl çok sıkıntılı bir dönem geçirdik. İnşallah kısa sürede işletmelerimiz açılır ve bizde hem istihdam sağlarız hem de katma değer üretiriz. Müşterilerimizi geri çevirmekten yorulduk. Korona ile birlikte ekonomik sıkıntılar bizi çok bunalttı. Mart ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızdan müjdeli bir haber bekliyoruz.

İşte İzzet Baysal esnafının mikrofonumuza söyledikleri;

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 00:27