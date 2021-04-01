“Geçinemiyoruz isyandayız!”

Haber: Aysun Beykoz

Tüm Emekliler Sendikası Bolu Temsilciliği, ekonomik sorunlarla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Sendika adına açıklamayı yapan Emine Atıcı, hükümeti eleştiri yağmuruna tuttu. Emine Atıcı yaptığı açıklamada, “Siyasi iktidarın içine düştüğü yönetememe krizi ekonomik, toplumsal, siyasal olarak ve ülkemizin son bir yılını belirleyen salgınla mücadele edememe olarak hayatımızın her alanını etkilemiş durumdadır. Siyasi alandaki yönetememe krizini ‘Başkanlık Sistemi/Tek Adam’ ile çözmeye çalışsa da, sistemin antidemokratik karakteri sonucu, baskıcı ve otoriter uygulamalar artmakta, hukuk düzeninden hızla uzaklaşılmakta, sistem değişikliği ile iyice işlevsizleşen parlamento ise adeta yok sayılmakta, her şey Cumhurbaşkanının iki dudağı arasına yerleştirilmiştir. Kadın hakları açısından önemli bir kazanım olan İstanbul Sözleşmesinden bütün tepkilere rağmen bir gece yarısı kararnamesiyle çıkılması, sendikalara açılan kapatma davaları, HDP’ye açılan kapatma davası, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi, son zamanlarda gördüğümüz antidemokratik uygulamalara örnektir. Bütün bir ülke kararnamelerle yönetilir hale gelmiştir” dedi.

“EMEKLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLMİŞ DURUMDADIRLAR”

Dünya ve ülke gündeminde bir yılı geçen coronavirüs salgını sağlık sisteminin tartışılmasına ve eksikliklerinin daha iyi görülmesine yol açtığını ifade eden Atıcı ayrıca, “Uzun yıllardan beri sağlık sisteminin piyasaya terk edilmesinin sonuçlarını bu salgın sürecinde hep beraber yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Sağlık sisteminin kamusal bir hizmet olması bir zorunluluk olarak kendini göstermektedir. Çok uzun yıllardan beri emekli aylıkları yoksulluk sınırının altında yer almaktadır. Ülkenin bütün değerlerini yaratan, emekleriyle bugünleri yaratan emekliler açlığa yoksulluğa mahkum edilmiş durumdadırlar” diye konuştu.

“KAŞIKLA VERDİKLERİ ZAMLARI KEPÇEYLE GERİ ALMAKTADIRLAR”

Temel ihtiyaç maddelerine yılbaşından bu yana yapılan zam oranları nerdeyse yüzde 50 civarında olduğunu belirten Atıcı, “Asgari ücretin 2825 TL olduğu ülkemizde emekli aylığı alan 8 milyon hak sahibinin aylığının 2000 TL’nin altındadır. Bu da göstermektedir ki, emeklileri yoksulluk sınırının altında bırakmak yetmemiş açlığa mahkum etmek istemektedirler. Emekli aylıklarına yapılan zamların yeterli olduğunu savunanlar, hayatlarında bir gün bile pazara çıkmamış, elinde file ile alışveriş yapmamışlardır. Ama hayatlarımız üstünde söz sahibi olmaya çalışmaktadırlar. Kaşıkla verdikleri kırıntı sayılacak zamları kepçeyle geri almaktadırlar” ifadelerini kullandı.

“MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Atıcı son olarak ise şunları söyledi: “İkramiye adı altında iki dini bayram öncesi verilenler ise bayram harçlığına dönüşmüş, emekliler için bir aşağılama aracı haline gelmiştir. Sözün kısası GEÇİNEMİYORUZ… Emeklilere insanca yaşam sağlayacak bir aylık verilmesi zor değil, siyasi bir tercihtir. Siyasi iktidar tercihini emekçilerden, emeklilerden, yoksullardan yana değil sermayeden yana kullanmaktadır. Emeklilerin daha fazla açlığa, yoksulluğa ve aşağılanmaya gücü kalmamıştır. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır. Emekliler kendilerini açlığa mahkum edenlere, yok sayanlara, görmezden gelenlere karşı seslerini duyurmaya, demokratik tepkilerini göstermeye kararlıdırlar. Sağlıklı, barış ve kardeşlik içinde, insanca bir yaşam hepimizin hakkıdır. Emekliler olarak bu yaşamı elde etmek için mücadelemize devam edeceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 15:14