“Geçinemiyoruz, tükeniyoruz, bıçak kemikte!”

Haber: C. Kutay Aykan

SES Bolu Şube Yönetim Kurulu Adına Serdar Koçyiğit yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kurulduğumuz günden bu yana tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin SES’i olduk. Tepeden inme kararlarla değil, üyemiz olan/olmayan tüm emekçilerin ortak katılımıyla kararlar aldık, hayata geçirdik. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin yakıcı sorunları devam etmektedir. Geçinemiyor, tükeniyor, her gün artarak şiddete maruz kalıyoruz. Bu sorunlardan kaynaklı iş kolumuzda taleplerimiz net ve ortaktır! Her geçen gün daha da yoksullaşan tüm kamu emekçileri gibi biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak da enflasyon karşısında maaşlarımız eriyor ve alım gücümüz gün geçtikçe daha da düşüyor.”

“ENFLASYON ORANINDA EK ZAM YAPILSIN”

“Bu kapsamda en temel ve acil taleplerimizin karşılanması için: En az gerçek enflasyon oranında ek zam yapılsın. Emekliliğe yansıyacak, şu an ki yoksulluk sınırı olan 16 bin 52 TL üzerinde temel ücret verilerek Toplu İş Sözleşmesi yenilensin. Sağlıkta şiddettin önlenmesi için harekete geçilsin. Aylardır tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin gerçek sendikası olarak emek ve meslek örgütleri ile birlikte; 2022-2023 yıllarını kapsayan TİS öncesi ve sonrasında gerçekleştirdiğimiz itirazlar, 2022 yılı iş kolumuza ayrılan bütçesinin adaletsizliğini dile getirerek, 14 Mart Tıp Bayramı ve sağlık haftasına kadar iş yavaşlatmalar, nöbetler, beyaz buluşmalar ile birçok eylem ve etkinlikler ile oluşturduğumuz yoğun bir mücadele programı ile hep alanlardaydık. Onlarca kez taleplerimizi bakanlıklarla, TBMM ile ve siyasi partiler ile paylaştık.”

“İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Bunun yanında döner sermaye performans uygulamalarının kaldırılarak yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyan temel ücret, 3600-7200 ek gösterge, sağlıkta şiddeti önleyecek yasa çıkarılması, Covid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılması ve yıpranma payı talepleri başta olmak üzere; sağlık hizmetlerinde katkı katılım payları kaldırılsın, çalışma yaşamı demokratikleşsin, mobbing önlensin, güvenlik soruşturmaları ve OHAL’i devam ettiren KHK uygulamaları kaldırılsın, angarya çalışmanın önüne geçilsin, güvenceli istihdam ile sağlık emekçisi sayısı OECD ortalamasına yükseltilsin demek için iş bırakma eylemleri gerçekleştirdik.”

“EYLEM SÜRECİNİ BİRLİKTE BELİRLİYORUZ”

“Peki, sonuç ne oldu? Oyalama, algı ile oynama, söz verip tutmama. Var olan iktidar ve bu iktidarın en yetkili ağzı olan cumhurbaşkanı 14 Mart’ta açıkladığı 5 madde ile sorunlarımızı çözmek yerine bizleri yeniden boş vaatlerle oyalayarak, kamusal sağlık hizmetlerinde de onarılmaz yaralara neden olmaktadır. Artık Yeter; Emek bizimse, emeğin hakkının sözcüleri de bizleriz ve SES’imizi, mücadelemizi yükseltmeye devam ediyoruz. Bu nedenle taleplerimizin yerine getirilmemesi durumunda önümüzdeki eylem sürecini tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle birlikte belirliyoruz.”

“ANKET ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

“Bu kapsamda Nisan ve Mayıs aylarındaki yeni mücadele takvimimizi açıklıyoruz. 18-30 Nisan 2022 tarihleri arası sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin geçinme durumu ve alım gücündeki düşüşü ortaya koymak için tüm işyerlerinde kuracağımız stantlar ile tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin katılacağı anket çalışması gerçekleştireceğiz. 9-14 Mayıs 2022 tarihleri arası sağlık ve sosyal hizmet işyerleri önlerinde kitlesel basın açıklamaları ile anket sonucumuzu tüm kamuoyuyla paylaşıp ‘Verilen Vaatlerin Peşini Bırakmıyoruz!’ diyerek taleplerimizi dile getireceğiz.”

“TÜM ÖRGÜTLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

“Oyalamalara ve boş vaatlere karşı sonuç alabilmek için Mayıs ayı sonunda beyaz miting hazırlığı yapıyor ve Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle birlikte alanlara çıkıyoruz. Bu mitingi tüm sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü kurumlarla ortaklaştırmak için görüşmeler gerçekleştiriyor, Şimdiden de işkolumuzdaki tüm örgütlere çağrıda bulunuyoruz; birlikte hareket edersek güçlü oluruz, haklarımızı daha kolay elde ederiz. Sağlık emekçilerinin talepleri ortak, gelin mücadeleyi de ortaklaştıralım.”

“ORTAK KARARI HAYATA GEÇİRELİM”

“Ayrıca Haziran ayın da ‘emek bizim, karar da bizim’ diyerek tüm işyerlerinde kuracağımız referandum sandıklarıyla yeni mücadele hattımızı tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçileriyle hep birlikte belirliyoruz: referanduma götürecek seçeneklerimiz; Tıkanan kulaklara yakıcı sorunlarımızı ve taleplerimizi iletmek için Sağlık Bakanlığı önünde çadır kurup dönüşümlü nöbet tutma eylemi gerçekleştirme, Süreli GREV’lere devam etme, süresiz GREV yapma olacak. Tüm sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda örgütlü olan oda, dernek, birlik ve sendikaları bu referanduma çağırıyor ve çıkacak ortak kararı var gücümüzle hayata geçirelim istiyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”