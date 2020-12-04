Geçmiş olsun Hocam

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Kalkınma ve Tanıtma Vakfı Genel Sekreteri ve aynı zamanda gazetemiz köşe yazarlarından, Bolu’nun tanınmış siması Mustafa Namdar’ın düşme sonucu kalça kemiği kırıldı. Değerli yazarımız Mustafa Namdar ertesi gün hemen ameliyata alındı. Yapılan ameliyat sonrası Mustafa Namdar’ı sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kan değeri normalin altında olan Mustafa Namdar’a takviye kan verildi. Kızı Nuray Namdar, Kızılay’a “Mustafa Namdar adına AB Rh+ kan bağışında” bulunulması için Bolu halkına çağrıda bulundu.