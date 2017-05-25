Haber: Ceylan BEYKOZ

Öğretmenler, amaclarının geçmişten günümüze bilim insanlarını ve teknologları o günkü yasadıkları koşullarıyla anlatarak eskilere götürmek öğrencilerin empati kurmalarını sağlamaya çalışmak olduğunu belirterek. Bilim insanlarının hayatı ve çalışmaları onları temsil eden slogan ve şekillerde dizayn edildi. Burada sergilenen kitaplarda bulunan bilim insanlarının, küçük öğrencilerimizin yeni buluşlar yapabilmeleri için bilimsel çalışmaya ilgi ve merak duygularını artıracağını düşünüyoruz açıklamasını yaptılar.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi fen Bilgisi Öğr.Üyesi Doç.Dr. Nihal Doğan koordinatörlüğünde, Fen ve Matematik Öğretmenliği 3. ve 4. sınıf öğrencileriyle AİBÜ kongre merkezinde gerçekleştirildi.

Öğrencilerimiz geçmişten günümüze bilim tarihinde önemli çalışmalar yapan 200 iki yüz bilim insanının hayatını ve çalışmalarının 8-10 yaş öğrencilerinin anlayacağı şekilde bilgileri organize ederek kendi hayal gücü ve yaratcılıklarıyla birbirinden model olarak farklı kitaplar hazırladılar. İbni Sina, Ömer Hayyam, Aziz Sancar'dan Hypatia, Remziye Hisar ve Marie Curie gibi birçok bilim insanı ile ilgili kitap hazırlandı. Kitapların editörlüğü ve formatı Doç. Dr. Nihal Doğan, doktora öğrencisi Ferah özer ve Yüksek lisans öğrencisi Gizem Tekin tarafından yapıldı. Kitapların içerisinde sözlük ve her kitabın yazarının (öğretmen adayları) kendi özgeçmişini bulunmaktadır.

Bilim insanlarının hayatını ve çalışmalarını çocukların anlayabilecekleri seviyede tanıtmak, sevdirmek ve bu şekilde ilgi ve merak duygularını artırmak hedeflenmiştir.

Ayrıca üniversitemizin kurucusu çok değerli büyüğümüz İzzet Baysal ve eserleri hakkında kitabın en sonunda bilgi verilerek okuyan her çocuğun öğrenmesi örnek alması amaçlanmıştır.

Kitaplarımızı sosyal proje olarak (eğer bütçe sağlanabilirse) önümüzdeki dönem Bolu ilinde değişik okullara götürmek, daha çok ortaokul öğrencisine öğretmen adaylarımız ile birlikte ulaşmak ve yeni mucitlerin yetişmesine katkıda bulunmak hedeflerimiz arasındadır.