Geleceğe Nefes için fidan diktiler

Haber: BMA

Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ortaklaşa başlattıkları 11 Kasım 2019 Saat:11.11'de “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında Narven Termal Kasaba’nın sahiplendiği 1500 fidanın dikimi yapıldı. Narven Termal Kasaba proje alanında ve Narven yol güzergahında gerçekleştirilen ‘Geleceğe Nefes Ol’ fidan dikimi organizasyonuna Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay başta olmak üzere, Narven yöneticileri, çalışanları ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinin fidan dikimi hakkında bilgiler verdiği organizasyonda gönüllüler fidanların dikimlerini gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin organizasyonda emeği geçenlere ve fidan dikimi gerçekleştirerek katkıda bulunan gönüllülere teşekkür etti.