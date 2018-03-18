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18 Mart 2018 Pazar
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    • “Geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz”

    Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, kamuda uygulanan performans değerlendirmesi hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

    18 Mart 2018 Pazar 10:16
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    “Geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz”

    Haber: Kasım Şahin

    Kamuda uygulanmaya başlayan performans değerlendirmesi konusunda açıklamalarda bulunan Eğitim-Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kulalı Gezici, kamuda performans değerlendirmesine dayalı, esnek ve güvencesiz bir istihdam sistemi oluşturmanın, iktidarın uzun süredir gündeminde olduğunu ve 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023” bu hazırlıkların ürünü olduğunu belirtti. Zehra Kulalı Gezici, performans değerlendirmesine yönelik açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:
    “Öğretmen yeterliliklerinde bilimsel, objektif ve evrensel standartlar yerine, öğretmenleri her açıdan baskı altına alacak olan ‘Performans değerlendirme’ uygulamalarının benimsenmesinde, MEB’in asıl amacının güvencesiz ve yandaş öğretmen yaratmak olduğunu açıkça göstermektedir. Taslağa göre öğretmenlere verilecek performans puanının , % 25 ‘ini müdür ,% 15 ‘ini veli,% 15’ini öğrenci %20 ‘sini zümre öğretmenlerinin notu ve %10’unu da öz değerlendirme puanı oluşturacak. Ayrıca öğretmenlerin dört yıla bir girecekleri sınavla o yıl performans notunun  % 30’ unu belirleyecekler. Bu performans notlarıyla; Güvencesiz olarak istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesinde, eğitim yöneticileri atamalarında, ek hizmet puanı verilmesinde, yurt dışı görevlerde, başarı belgesi alımında ve öğretmenlikte kariyer basamaklarında, görevde yükselmede performans değerlendirme sistemi kullanılacak. Öğretmen yetiştirme ve atama sistemini ‘Performans’, ‘Rekabet’, ‘Verimlilik’, ‘Kariyer’, ‘Kalite’ vb gibi piyasacı kavramlar üzerinden oluşturmak isteyen MEB piyasada faaliyet yürüten bir ticari işletme gibi hareket etmektedir. Öğretmenlerin gelişimi ve mesleki yeterliliklerinin sağlanmasının temel koşulu, onların yaptıkları işi anlamlı bulmalarına, mesleki özerkliğe sahip olmalarına, okul ikliminin sağlıklı, özgür ve demokratik olmasına bağlıdır. Bu temel özelliklerin olmadığı bir ortamda, eğitime ilişkin her soruna eğitim biliminin değil, iktidarın siyasal ideolojik ihtiyaçları doğrultusunda yaklaşan bir anlayışla öğretmenlerin ve eğitimin niteliğinin artmasını beklemek mümkün değildir. 
    MEB tarafından hayata geçirilmeye çalışılan performans değerlendirme sisteminin ve dört yılda bir yapılması planlanan sınavın dayandırıldığı herhangi bir yasal dayanak söz konusu değildir. Öne sürülen tek dayanak ‘Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi’dir. MEB’in mevcut haliyle uygulamayı düşündüğü, öğretmen, öğrenci ve velilerin hepsinin değerlendirme sürecine dâhil edildiği şekliyle bir performans değerlendirme uygulaması dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmamaktadır. MEB’in performans değerlendirme sisteminde öğretmenlerin ‘yüksek performans’ üzerinden bireysel değerlendirmeye tabi tutulması, okullarda herkesin birbirinin ‘rakibi’ olduğunu düşüncesinin gelişmesine ve iş barışının bozulmasına neden olacaktır. Bu uygulamanın okullarda görev yapan eğitim emekçileri ile diğer öğretmenlerin, okul yöneticilerinin, ilçe milli eğitim müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü vb ile ilişkilerde mutlak bağımlılık ilişkilerini (yaranma, tabi olma, hoş görünme vb) daha da geliştirmesi kaçınılmazdır. Amaçlanan; kamusal bir hak ve hizmet olarak eğitimi üreten, kamu emekçisi kimliğine sahip öğretmen yerine, iktidarın siyasal hedeflerine ulaşması için araç haline getirilen eğitimin, ‘makbul ve biat eden, güvencesiz öğretmenlerini yaratmaktır. 
    Eğitimde performans değerlendirme uygulaması pek çok yönden öğretmenleri öğrencileri ve velileri karşı karşıya getirecektir. Öğrencileri ve velileri birer ‘müşteri’ olarak gören piyasacı mantığı eğitim sürecinin her aşamasında gündeme gelmesi, okullarda yaşanan kutuplaşma ve ayrışmaları daha da derinleştirecektir.

    Siyasi iktidarlar eğitimde yarattığı kaosu, kendi sorumluluklarını göz ardı ederek, eğitimdeki nitelik sorunlarını öğretmenler üzerinden tanımlaması; adeta faturayı onlara çıkarması da öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmaktadır. Öğretmenlik mesleğini özenilen itibarlı bir meslek haline getirmek; nitelikli öğrencileri eğitim fakültelerini tercih etmeye yönlendirmek için mezun öğretmen adaylarının kadrolu atanmasına; çalışma koşullarının iyileştirilmesine; iş güvencesi kaygılarının giderilmesine ve ihtiyaca uygun mesleki gelişim desteği sağlanmasına bağlıdır. Asıl hedef, öğretmenlerin performansını ölçmek bahanesiyle, eğitimde ücretli, sözleşmeli ve güvencesiz istihdamı yaygınlaştırmak, sınırlı iş güvencesini de ortadan kaldırmaktır.  Öğretmenlik mesleği, eğitim fakültelerinden itibaren, nitelikli demokratik eğitim süreçleri, atanma sorunları, çalışma koşulları, iş güvencesi açısından yaşanan kaygılar, yetersiz maaşlar nedeniyle giderek değersizleştirilmiştir. Öğretmenlik mesleğini daha da itibarsızlaştırması kaçınılmaz olan eğitimde performans değerlendirme uygulamasına karşı ayrım gözetmeksizin bütün eğitim emekçileri ve örgütlü oldukları sendikalar ortak mücadele etmelidir. Bütün eğitim ve bilim emekçilerini mesleğimize, meslek onurumuza ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz.”

     

     

    Anahtar Kelimeler: Eğitim-Sen, Bolu, Şube, Başkanı, Zehra

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