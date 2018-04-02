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02 Nisan 2018 Pazartesi
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    • Geleceğimize Yapılan Yatırım

    Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen Gece Eğitimleri yeni adıyla Çiftçi Eğitim Bilgilendirme Toplantısı 2018 ayağı Şubat itibari ile start alırken Mart sonu itibari ile son buldu.

    02 Nisan 2018 Pazartesi 14:22
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    Geleceğimize Yapılan Yatırım

    Haber: Ceylan Beykoz

    Gece Eğitimlerinde (Çiftçi Eğitim Bilgilendirme Toplantısı) 30 köyde 745 vatandaşa ulaşım sağlanarak başarılı bir eğitim sezonu tamamlandı. Bolu İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün örnek çalışmalarından biri olan gece eğitimleri (Çiftçi Eğitim Bilgilendirme Toplantısı), ilimize kattığı artı değerin yanı sıra üreticilerimizin doğru kabul ettiği yanlışları düzeltmek, üretimin kalitesi ve verimi arttırmak adına oldukça başarılı olmuştur.

    İl Müdürü İzzet Murat gece eğitimlerini değerlendirdiği demecinde; "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın insan odaklı olarak yürütmüş olduğu politikaların bir sonucu olarak hizmete ulaşım mümkün olduğunca kolaylaşırken özellikle kırsalda yer alan kadın çiftçilerimize pozitif ayrımcılık yapılarak kırsalın yükünü çeken kadınlarımız konusunda farkındalık yaratılmıştır.  Üretim piramidinin tabanında yer alan kırsalda üretimi etkin ve kaliteli kullanma adına gerçekleştirilen gece eğitimleri (Çiftçi Eğitim Bilgilendirme Toplantısı) ile bilgi vatandaşımızın üreticimizin ayağına kadar gitmektedir. Belki İl Müdürlüğümüzün yolunu dahi bilmeyen, ya da bildiği halde ön yargı ile hareket eden vatandaşlarımız kurumumuzun sıcak yüzü ile tanışma fırsatı bulmaktadır. En önemlisi de vatandaşımızın sahip olduğu geleneksel üretim metotlarının teknik personelimizce verilen teorik ve pratik bilgi eşliğinde yoğrularak doğru yolun bulunmasıdır. Verilen eğitimler edinilen bilgiler ile aslında geleceğimize yatırım yapıyoruz. Nihayetinde bilgi çağında yaşıyoruz ve ana sermayemiz sahip olduğumuz bilgi. Ne kadar çok bilgiye sahipsek günümüz şartlarına bir o kadar uyum hatta önde olma şansını yakalıyoruz. Bu vesileyle üreticilerimize teşekkürlerimi sunuyor ve ayağına kadar gelen bu hizmetten mümkün olabildiğince faydalanmalarını diliyorum" dedi. 2018 programı içerisinde konusunda uzman teknik personellerimiz üreticilere, buzağı bakım besleme ve buzağı ölümlerinin engellenmesi, hayvancılık desteklemeleri, Tarımsal Nüfus Gençleşiyor Projesi kapsamında düzenlenecek kurslar, bitkisel üretim desteklemeleri, domuz ve yabani atların ekili alanlara verdikleri zararlar ve çözüm önerileri, Genç Çiftçi Desteklemeleri, vb. hakkında bilgilendirme yapıldı.  Bunun dışında soru cevap şeklinde her türlü konuda sorunlara çözüm önerileri üreticilere aktarıldı. Vatandaşlarımızın ilgiyle takip ettiği eğitimlerin 2019 ayağı hakkında bilgi ve istediğiniz ekstra konu veya konulara dair İl Müdürlüğümüz Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şubesi ile irtibata geçebilirsiniz.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Gıda, Tarım, Hayvancılık

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