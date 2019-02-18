 “Geleceğin resmini geçmişe bakarak çizeceğiz”

Haber: Gönül Olutürk

Bolu Ülkü Ocakları, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş’i ağırladı. Ülkü Ocakları Genel Başkanını kalabalık ülkücü grup Çaydurt gişelerinde karşıladı. Konvoy halinde Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanlığına gelen Genel Başkan Dr. Sinan Ateş, burada ülkücü gençlere bir konuşma yaptı. Dr. Ateş konuşmasında, “Ülkücü gençlik ‘kim var?’ diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ‘ben varım’ diyen gençliktir. O yüzden buna uygun hareket edeceksiniz. Dinimizin, dilimizin, kininizin, öcünüzün davacısı bir gençlik olacaksınız. Düşman uyumuyor kardeşim! Biz mezhepcilik yapmıyoruz; alevi, sünni, şii ayırmıyoruz” dedi.

“AZİZ SANCAR GİBİ NOBELE ADAY OLACAKSINIZ”

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş konuşmasının devamında Aziz Sancar’ın Beşiktaş Ülkü Ocakları’ndan yetişen bir ağabeyleri olduğunu belirterek, “Aziz Sancar gibi örnek olmalı. Nobel ödülünü aldı, dünyanın en iyi profesörlerinden bir tanesi oldu. Öte taraftan bakıyorsunuz Türk’e kefen biçenlere haddini bildirmek için Zeytin Dalı Harekatına katılan Şehit Musa Özelkan, bizim de kardeşimizdir, ağabeyi yakın arkadaşımdır. Şehit oldu, o da bizim Ülkü Ocaklarından yetişen bir kardeşimiz, Fırat Yılmaz Çakıroğlu da Ülkü Ocaklarından yetişen bir kardeşimiz. Bunları rol model alacaksınız. Aziz Sancar gibi Nobele aday olacaksınız; edebiyatta, sanatta, kültürde en önde olacaksınız inşallah arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

“BİZ KÖKLÜ MAZİDE BİR ATİYİZ”

“Tarihi geçmiştekilerin hikayesi olarak değerlendirmeyeceksiniz, bir şuur meselesi olarak göreceksiniz” diyen Dr. Sinan Ateş ayrıca, “Beş bin yıllık Türk tarihinin her bir safhasını çok iyi bileceksiniz. Tarih demek sadece Osmanlı ile sınırlı değildir. Mutlaka Osmanlı ecdadımız cihana 6 asır boyunca hükmetmiş önemli bir Türk devletidir. Tarihteki 16 büyük Türk devletinden bir tanesidir, ama Osmanlıya saplanıp kalmayacaksınız. Selçuklular da var, Timurlular da var, Karahanlılar da var, Memlükler de var. Bunları da çok iyi bileceksiniz, çok iyi öğreneceksiniz. Tarihten aldığınız ilhamla geleceğin resmini çizeceksiniz. Çünkü biz köklü mazide bir atiyiz. Geleceğin resmini geçmişe bakarak çizeceğiz. Buralardan ibretler alacağız, geçmişte düşülen hatalara düşmeyeceğiz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından Dr. Sinan Ateş ve beraberindekiler Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanlığına gelerek burada MHP MYK Üyeleri, İl Başkanı ve İl yöneticileri ile bir araya geldi.