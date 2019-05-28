Geleceğin trafikçileri

Haber: C. Kutay AYKAN

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Ali Çalışkan ile konularında uzman olan trafik polisleri Canip Baysal Anaokulunun minik öğrencilerini ağırladı. Şube Müdürü Çalışkan, trafik hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra MOBESE kameralarına yansıyan, hatalı araç kullanan sürücülerin görüntülerini izleterek, kurallara nasıl uyulması konusunda birebir eğitim verdiler.

Geleceğimizin teminatı ve geleceğimiz trafik polisleri olan minik öğrencilere bir taraftan güzel bir trafik eğitimi verilirken, polis amcaları tarafından meyve suyu ve kek ikramlarını da afiyetle yediler. Ayrıca, öğrencilere birer adet de trafik şapkası hediye edildi. Trafik Tescil ve Denetle Şube Müdürü Ali Çalışkan; “Minik yavrularımıza küçük yaşta trafik konusunda iyi bir bilgilendirme yaparsak, o kadar güzel neticeler alırız. Şube olarak tüm trafik polisleri olarak amacımız, ‘Ağaç yaşken eğilir’ atasözünden yola çıkarak, trafik eğitimlerini vermek için bir seferberlik başlattık. Bu tür eğitimleri vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.