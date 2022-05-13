Geleceğin ünlü ressamları

Haber: Erdal Tanrıverdi

Foto: Metin Ferah

Ortaokul öğrencilerinin Türkiye genelinde açılan resim yarışmalarında aldıkları 1. 2. ve 3.lüklerle, mansiyon almış birbirinden güzel, bol ödüllü resimler takdir topladı. Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Milli Eğitim Şube Müdürü Muvafık Kılıç ve sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni kazandı.

“BU BAŞARILI ÇALIŞMALARIYLA RENK KATMAK İSTEDİK”

Milli Egemenlik Ortaokulu Müdürü Mustafa Aracı, “İzzet Baysal Şükran Günleri'ne, öğrencilerimizin bu başarılı çalışmalarıyla renk katmak istedik. Açmış olduğumuz resim sergisi, büyük beğeni kazandı. Bu başarıda, öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkartan ve onları Türkiye genelinde açılan resim yarışmalarına sokarak bizleri mutlu eden dereceleri almalarında büyük katkısı olan Danışman Öğretmen Fatma Soygök'ün çok emeği var” ifadelerini kullandı.