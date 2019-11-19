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Geleceğin Yıldızlarına Örnek Oluyorlar

Bolusporlu yıldız futbolcular Boluspor Futbol Okulu’nda eğitim gören geleceğin yıldızları ile bir araya geldi. Minik futbolcular Bolusporlu oyuncularla idman yaparak güzel bir gün geçirdi.

Geleceğin Yıldızlarına Örnek Oluyorlar

Haber: N.Halid Altundal

Boluspor Profesyonel Futbol Takımında forma giyen futbolculardan Melih Okutan, Cumali Bişi, Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer ve Yavuz Aygün, Boluspor Futbol Okulu'nda #GeleceğinYıldızları ile birlikte antrenmana katıldı. İdmanda çocukların ve Bolusporlu futbolcuların oldukça keyifli oldukları gözlemlendi. İdman sonunda Bolusporlu futbolcular ve yıldız adayları birlikte fotoğraf çektirdiler. Sosyal Medyada Boluspor Altyapı Hesapları şöyle:

Altyapı Twitter Hesabı: twitter.com/BolusporGGM

Futbol Okulu Instagram Hesabı: instagram.com/bolusporakademi

Esra Perçin

Esra Perçin

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