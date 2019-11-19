Geleceğin Yıldızlarına Örnek Oluyorlar

Haber: N.Halid Altundal

Boluspor Profesyonel Futbol Takımında forma giyen futbolculardan Melih Okutan, Cumali Bişi, Batuhan Altıntaş, Hayrullah Bilazer ve Yavuz Aygün, Boluspor Futbol Okulu'nda #GeleceğinYıldızları ile birlikte antrenmana katıldı. İdmanda çocukların ve Bolusporlu futbolcuların oldukça keyifli oldukları gözlemlendi. İdman sonunda Bolusporlu futbolcular ve yıldız adayları birlikte fotoğraf çektirdiler. Sosyal Medyada Boluspor Altyapı Hesapları şöyle:

Altyapı Twitter Hesabı: twitter.com/BolusporGGM

Futbol Okulu Instagram Hesabı: instagram.com/bolusporakademi