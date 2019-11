“Gelecek gençlerin, gençler de öğretmenlerin eseridir”

Haber: BMA

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Bolu İl Başkanı Cihan Başaran, mesajına, “Ben öğretmen çocuğuyum. Ömrünü öğrencilerin eğitimine adamış şerefli bir mesleğin sahibi olan, babam Öğretmen Ömer Başaran başta olmak üzere, bütün öğretmenlerimizin şeref ve şan gününü içten dileklerimle kutluyorum” ifadeleriyle başladı.

MHP İl Başkanı Başaran mesajının devamında ise şu ifadelere yer verdi: “‘El-Alîm’ İsmi şerifi ile İlimlerin gerçek ve mutlak sahibi Allah’a şükürler olsun ki bizlere Öğretmenlik mesleğini hediye etti. Hazreti Muhammed SAV diyor ki ‘Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin.’ Hz Ali diyor ki ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki ‘Muallimler! Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğiticilerini sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.’ Öğretmenlik peygamber mesleğidir. İnsan neslinin ilk öğretmeni Adem Peygamberdir. İnancımızın ve dinimizin ilk öğretmeni de gönüllerin sultanı Peygamberimiz Muhammed Mustafa SAV dir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk öğretmeni, Başöğretmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Görüyoruz ki inandığımız ve değer verdiğimiz büyüklerimizin elinde gelişen öğretmenlik mesleği, kutsal bir görevdir. Bu kutsal göreve talip olan her öğretmen de ulvi ve manevi bir mesleğin parçasıdır.”

“TÜRK MİLLETİ ÖĞRETMENLER ELİYLE GELİŞECEK VE YÜKSELECEKTİR”

“Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür, fakat öğretmenin eserine asla değer biçilemez” diyen Başaran mesajında ayrıca, “Yetiştirilen her öğrenci kıyamete kadar devam edecek olan bilgi ve eğitim zincirinin bir halkasıdır. Bu özelliği ile bir eğitimci ebediyete hükmeden insandır. Bir milleti bağımsız ve gelişmiş bir toplum olarak yaşatan da, köleliğe, yoksulluğa düşüren de eğitimdir. Ulus olabilmek için mutlaka eğiticilere, öğretmenlere ihtiyaç vardır. Toplumdaki her mesleğin oluşması ve gelişmesi öğretmenlerin elinden geçmektedir. Askerlik, Adalet, Ekonomi, Hukuk, Muhasebe, Ziraat, Hayvancılık, Esnaflık, Serbest Meslek, Zanaat ve Sanat gibi ana meslek konularından oluşan bütün meslek dalları öğretmenler eliyle oluşur ve gelişir. Bu da demek oluyor ki Türk milleti öğretmenler eliyle gelişecek ve yükselecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘Ülkemizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa kavuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır: Biri vatanımızı kurtaran asker ordusu, diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran irfan (bilim, kültür) ordusudur” dedi.

“GELECEK GENÇLERİN, GENÇLER DE ÖĞRETMENLERİN ESERİDİR”

En önemli görevimizin, Milli Eğitimi titizlikle uygulamak olduğuna dikkat çeken Başaran 24 Kasım mesajında son olarak ise şu sözlere yer verdi: “Bir milletin gerçek kurtuluşu ve başarısı ancak bu suretler olur. Bir Milletin çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi, eğitim ve öğretimin bilinçli, kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir. Burada üstünde ısrarla durulması gereken en önemli konu ise Türkiye Cumhuriyetinin, Türk Milletinin yükselmesine ve gelişmesine vesile olacak eğitimcilerin, öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Eğitimcilerin eğitimi konusu, Türk milletinin geleceğinin teminatı olacaktır.

Toplumların uygarlık düzeyi, öğretmene verdiği değerle ölçülür. Ülkemizin fedakar öğretmenleri, sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Gelecek gençlerin, gençler de öğretmenlerin eseridir. Bu vesile ile bir kez daha Türk Milletinin kıymetli öğretmenlerinin bu şerefli ve kutsal gününü tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.”