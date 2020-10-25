Gelecek hafta yağmur var



Haber:Erdal Tanrıverdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre,ilimizde hava durumu hafta boyunca 20 derecenin altına düşmeyecek. Hafta’nın en sıcak günü bugün yani Pazar günü olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güney ve batı kesimlerde güney ve doğu, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Denizlerimizde fırtına beklenmezken, ilimizde tahmin edilen hava durumları ve sıcaklıklar şöyle olacak: