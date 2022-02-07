Gelecek kaygısıyla nasıl baş edebileceklerini öğrendiler

Haber: Ceylan Beykoz

Son olarak projede yer alan Bolulu kız öğrencilere Psikolojik Danışman Doç. Dr. Mustafa Uslu tarafından gelecek kaygısı ve umutsuzlukla nasıl baş edebilecekleri anlatıldı. Başarı için stres ve kaygı düzeyinin makul seviyede olması gerektiğini vurgulayan Mustafa Uslu, Bolu’nun çok güzel bir doğası olduğunu belirterek doğada vakit geçirmenin stres düzeyini azalttığını söyledi.

HamptonBy Hilton Bolu Oteli’nde gerçekleştirilen eğitime Zehra Taşman Kız Öğrencilere Destek Projesi’nde yer alan Bolulu öğrenciler, Bolu Bağışçılar Vakfı Başkanı Nahit Abak ve proje yöneticileri katıldı. Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Uslu, “Gelecek Kaygısı ve Umutsuzlukla Baş Edebilme Hayata Yönelik Anlam Arayışı ve Gerçekçi Hedef Oluşturma” adlı eğitiminde, stres ve kaygı düzeylerinin insan yaşamını nasıl etkilediği hakkında bilgiler verdi. Başarı için kaygı düzeyinin hangi seviyede olması gerektiğini de anlatan Uslu, aşırı kaygı ve stresin insan hayatını olumsuz etkilediğini ve başarı düzeyini aşağıya çektiğini belirtti. Doğada vakit geçirmenin stres düzeyini azalttığını da vurgulayan Mustafa Uslu, “Bolu, Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri. Harika bir doğası var. Lütfen fırsat buldukça doğada vakit geçirin. Stresinizi, kaygınızı azaltın. Bu yönden diğer şehirlerde yaşayan insanlardan çok daha şanslısınız” dedi.