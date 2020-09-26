Gelecek Partisi Çalışmalara Hızla Başladı

Geçtiğimiz hafta Gelecek Partisi Bolu İl Başkanlığı’na atanan Özkan Güneç çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Tabaklar Mahallesi Seymen Sokaktaki esnafın sıkıntılarını dinleyen Güneç, “esnafımızı ziyaret edip dertlerine ortak olmak istiyoruz. Ülkemizi ve Bolu ilimizi daha ileri nasıl taşıyabiliriz, daha yüksek bir refah seviyesine nasıl ulaştırabiliriz? Bunun için her zaman halkımızın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

GELECEK TÜRKİYE GELECEK BOLU

İlerleyen günlerde esnaf ve vatandaşlarla daha sık bir araya geleceğini belirten Güneç, “Gelecek Türkiye, gelecek Bolu diyerek yola çıktık. Vatandaşlarımızı partimize davet ettik. Türkiye’nin değişime ihtiyacı var. Bu değişimi Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu liderliğinde gelecek partisi neferleri olarak biz gerçekleştireceğiz” dedi.

GELECEĞİNİZ SAĞLAM OLSUN

Ülkenin geleceğinin daha sağlam temeller üzerine kurulması için çalıştıklarını belirten Güneç, “Bolulu hemşerilerime sesleniyorum. Geleceğimiz daha sağlam temeller üzerine kurulması için sizi partimizin bir neferi olmaya davet ediyorum. Milletimize hizmet etmeye geliyoruz. Ya Gelecek Ya Gelecek” ifadelerini kullandı