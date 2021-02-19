GELECEKTE SORUNLARI ONLAR ÇÖZECEK !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bundan yıllar önceydi şu anda bulunduğumuz bölgede ilk evlerden biri bizimkiydi. Etrafa bakınca her yer tarlaydı yıllar geçtikçe bizim evimizin yanına ve karşısına evler yapıldı. O zaman bizim evin tam karşısına BOLÇİ kafe açılıyordu. Bende o zamanlar akülü aracımı yeni almıştım. Yeni yeni dışarda dolaşmaya başlamıştım

Bir gün babam evin karşısında tadilatları ve açılış hazırlıkları devam eden BOLÇİ Kafe’ye bakmaya gitmiş. Orada mekânın sahibi Hasan Aksoy’u görmüş ve “ Hayırlı olsun Her şey Çok güzel oluyor. Ancak bir eksiğiniz var demiş” Hasan Aksoy: “ Nedir hocam? “Diye sormuş . “ Babam Beni anlatarak buraya sadece merdiven yapmışsınız ama benim tekerlekli sandalye kullanıcısı bir oğlum var. O gelmek istediğinde nasıl girecek buraya ?” demiş

Hasan Aksoy: “Hocam Hiç aklıma gelmeyen bir şey söylediniz.” Hemen hallediyorum diyerek tadilat yapan ustaları çağarmış. Şu merdivenlerin bir bölümünü kırın oraya rampa yapacağız demiş” gerçekten de oraya o zamanın şartlarında eğimi çok güzel olan hiç kimseden yardım almadan çıkabildiğim bir rampa yapıldı. Yıllardır benim en çok gittiğim ve sevdiğim mekânlardan biri oldu.

Şimdi sizlere bunu niye anlattığımı merak ediyorsunuz değil mi? hemen açıklayayım.

Bakın babam orada hiçbir şey demese o rampa atlanacak ve ben mekâna giremeyecektim. o yıllarda rampa yapma mecburiyeti de yok. Yani görüyorsunuz değil mi? Engellenenlerin ve yakınlarının böyle zamanlarda yetkisi olanlara küçük küçük hatırlatmalar yapması ne kadar önemli. Tabi yetkililerin de Hasan Aksoy gibi duyarlı olması gerek…

Bazı engellenen arkadaşları ve aileleri ile konuştuğumda “biz böyle şeyler söylemeye ve istemeye çekiniyoruz diyorlar.“ Niye çekiniyorsunuz diyorum. Yetkililer bize kızarsa diyorlar. Ne yazık ki toplumumuzda çoğunlukla bu düşünce hâkim. Yetkililer bir şey derse, yetkililer kızarsa, arkadaşlar biraz düşünün lütfen. Yetkililer niye var. Hayatımız daha iyi olsun diye, değil mi?

Bakın bir iş yeri sahibi böyle küçük detaylara dikkat ederse konuklarına daha iyi hizmet vereceği için daha çok kazanacaktır. Bir belediye başkanı ya da vali bu gibi şeylere önem verdiğinde yönettikleri şehirde daha mutlu insanlar yaşayacaktır. Bu yüzden ne olur yetkililerle konuşmaktan onlara karşılaştığınız engelleri anlatmaktan göstermekten çekinmeyin. Unutmayın onlar bizlerin hayatını kolaylaştırmak için oradalar.

Hazır BOLÇİ’den bahsetmişken bir şey daha anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz yaklaşık 6 aydır bu yazılardan elde ettiğimiz geliri “Anadolu’daki kız çocuklarımızın eğitimine destek için Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine veriyoruz.” Çünkü farkındayız gelecekte bu yaşadığımız sorunları bilinçli ve her konuda güçlü annelerin yetiştirdiği çocuklar çözecek.

Bu yüzdende böyle bir proje ve çalışma yapmaya karar verdik. 6 aydır gazetemizin destekleriyle yürüttüğümüz bu projede artık daha güçlüyüz. Çünkü bu güzel projede artık bir sponsorumuz var. Yani BOLÇİ firması bizim heyecanımıza ortak oluyor. Bundan sonra yazılarımızı “BOLÇİ’nin katkılarıyla ve desteğiyle” yazacağız.

Ben bu güne kadar bu projeyi destekleyen ve destekleyecek olan herkese bir kez daha teşekkür ederim. Bir yazar olarak benim ve seslendirme ekibimizin amacı yazdığımız seslendirdiğimiz yazılarla ve projelerle engelleri aşmak insanların hayatına küçükte olsa dokunmak ve bir şeyler katmaktır. Bu konuda da ne kadar başarılıyız taktir sizin. Ancak dileğimiz ve isteğimiz bu tür projelerin artması, insanların el ele, omuz omuza verip engelleri ortadan kaldırmasıdır.

Bakın olmaz ben yapamam demeyin. Ben ve ekip arkadaşlarım omuz omuza çalışarak bir şeyler yapmayı başarıyoruz. Sizde inanırsanız çekinmeden ve korkmadan bu konularda bir şeyler yaparsanız. Gelecek daha özgür ve daha güzel olur…

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – BOLÇİ’nin katkılarıyla - Bolu Olay gündem Gazetesi Konuşan yazılar…

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2021, 01:24