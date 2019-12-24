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Gelecek’ten ilk fotoğraf

13 Aralık’ta kuruluşunu resmen açıklayan Gelecek Partisi’nin, Abant’ta gerçekleştirdiği ve sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı toplantısından ilk fotoğraf paylaşıldı.

Gelecek’ten ilk fotoğraf

Haber: N. Halid Altundal

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, kurmayları ile kurulması planlanan parti için yaklaşık 2 hafta önce ilimiz doğa harikalarından Abant’ta kampa girmişti. Abant’ta gerçekleştirilen kampın ardından Ahmet Davutoğlu, 13 Aralık’ta Gelecek Partisi’nin kuruluşunu resmen açıklamıştı. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve basına kapalı olan Abant kampından ilk fotoğraf ise partinin Kurucular Kurulu Üyeleri tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Abant kampında çekilen Gelecek Partisi’nin aile fotoğrafında kadın üyelerin de fazla olması göze çarpan detaylardan. Ahmet Davutoğlu’nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulunda 154 kişi bulunuyor.

Esra Perçin

Esra Perçin

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