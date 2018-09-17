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17 Eylül 2018 Pazartesi
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    • Geleneksel Alanhimmetler köy mevlidi yapıldı

    Geleneksel hale getirilen Bolu Kıbrıscık Alanhimmetler köy mevlidi yaklaşık 600 kişinin katılımıyla yapıldı.

    17 Eylül 2018 Pazartesi 15:16
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    Geleneksel Alanhimmetler köy mevlidi yapıldı
     Haber:Aysun BEYKOZ

    Kıbrıscık ilçesi Alanhimmetler Köyü her yıl gelenek haline getirdiği köy mevlidini yaklaşık 600 kişinin katılımıyla gerçekleştirdi. Köy mevlidine İstanbul, Kocaeli, Ankara, Polatlı, Beypazarı, Nallıhan, Bolu, Düzce ve Kıbrıscık’ta yaşayan Alanhimmetler köylüleri, Kıbrıscık Kaymakamı Mustafa Köleoğlu katıldı. Köseoğlu, köylülerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu böyle günlerde birlik beraberlik adına yapılan etkinliklerin ülkemiz açısından çok önemli olduğunu söyledi.

    Kıbrıscık Müftüsü, mevlit sonunda yaptığı duada birlik beraberliğimizin çok anlamlı olduğundan bir arada olmamızın öneminden bahsederek duasını bitirdi. Kılınan öğle namazından sonra topluca önce kadınlar, daha sonra erkeklerin yemek servisi ile gelecek yıl yapılacak mevlid programına da görüşmek üzere söz alındı.

    Alanhimmetler Köyü muhtarı gelenlere teşekkür ederek şunları söyledi: “ Mevlidinin Mevlit programın hazırlanmasında emeği geçen, maddi olarak  katkı sağlayan, köyümüze gelerek bizlerle beraber olan çeşitli sebeplerle aramızda olamayan yemeğimizin hazırlanmasında emeği geçen, servisinde dağıtımında emeği geçen, özellikle geleceğimizin teminatı genç evlatlarımıza mevlidimizi okuyan hocalarımıza, mevlidi düzenleyen,  yapılmasını sağlayan ekibe çok teşekkür ederiz.Bu güzel fotoğrafları çekerek bizlere yardımcı olan Yasin Yılmaz kardeşimize ve aramızda olan geleceğimizin tek teminatı vatanını, devletini, bayrağını, dinini, Atatürk’ü, seven Alanhimmetler Köyü gençlerin yaptıkları katkılardan dolayı köylerine doğdukları topraklarına sahip çıktıkları için mevlit düzenleme komitesi olarak teşekkürlerimizi sunarız hepinize bu güzel ve anlamlı günde verdiğiniz destek için birlik ve beraberliğimiz adına canı gönülden kutlarız.”

    Anahtar Kelimeler: Geleneksel, Hale, Getirilen, Bolu, Kıbrıscık

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