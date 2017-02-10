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10 Şubat 2017 Cuma
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    • "GELENEKSEL ÇİZGİLER" SERGİSİ AÇILDI

    Bolu Belediyesi Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan "Geleneksel Çizgiler " adlı tezhip ve minyatür sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

    10 Şubat 2017 Cuma 10:10
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    Haber: BMA

    Bolu Belediyesi tarafından açılan tezhip ve minyatür kursuna katılanlar tarafından özenle hazırlanan el emeği eserler için Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışı Bolu Valisi Aydın Baruş ve eşi  Nagihan Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçer, Bolu Halk Egitim Merkezi Müdürü Mustafa Çilkara, halk eğitim merkezi çalışanları, kursiyerler ve sanatseverlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

    Osmanlı Dönemi'nde de yaygın olan tezhip ve minyatür sanatı günümüzde de varlığını sürdürüyor. 50'ye yakın eserin bulunduğu sergide eserleri hakkında bilgi veren kursiyerleri dikkatlice dinleyen Vali Aydın Baruş, eşi Nagihan Baruş ve Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçer el emeği ile özenle hazırlanan bu eserleri ortaya koydukları için kursiyerlere teşekkür etti ve duydukları memnuiyeti dile getirdiler.

    3 Mart'a kadar açık kalacağı belirtilen serginin sanatseverler tarafından yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

     

     

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Mehmet, Yücetürk, Sanat

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