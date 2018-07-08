Haber: BMA

Panayır alanındaki dükkânların ise kurulma işlemi bitirilip encümen huzurunda ihaleleri yapılacak.

Gerede’nin ekonomik yönden ve tanıtımı açısından panayırın büyük önem arz ettiğine değinen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye, panayırımız da; meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum" dedi.