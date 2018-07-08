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08 Temmuz 2018 Pazar
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    • Geleneksel hayvan pazarı açılıyor

    Gerede Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı" ilk etabı 14-15-16 Eylül 2018, 2. Etabı ise 28-29-30 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacak.

    08 Temmuz 2018 Pazar 11:18
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    Geleneksel hayvan pazarı açılıyor

    Haber: BMA

    Panayır alanındaki dükkânların ise kurulma işlemi bitirilip encümen huzurunda ihaleleri yapılacak.

    Gerede’nin ekonomik yönden ve tanıtımı açısından panayırın büyük önem arz ettiğine değinen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye, panayırımız da; meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum" dedi.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediyesi, Her, Yıl, Düzenlenen

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