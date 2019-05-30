Geleneksel iftara Bolu ev sahipliği yaptı

Haber: Aysun Beykoz

Yargıda Birlik Derneği’nin(YBD) 6 Geleneksel İftarına Bolu ev sahipliği yaptı. Abant’ta bir otelde gerçekleştirilen iftar programına Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz,Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner,Bolu Valisi Ahmet Ümit,Cumhurbaşkanlığı Hukuk Başdanışmanı Ahmet Karayiğit,Yargıtay ve Danıştay üyeleri,Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı,Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz ile çevre illerden gelen çok sayıda yargı mensubu ve dernek yöneticileri katıldı.

İftarda açılış konuşmasını Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Yaman, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük yargı örgütü olan Yargıda Birlik Derneğinin geleneksel iftarına doğa harikası Bolu’da ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına hoş geldiniz dedi.

Konuşmasında Yargıda Birlik Derneğinin kuruluş şartları ve tarihçesi ile vizyon ve misyonuna işaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Yaman,”Yargıda Birlik Derneği FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yargı içindeki tahribatlarının giderilmesi için tarihi bir rol üstlenmiş, bünyesinde, akıllarını ve vicdanlarını kiraya vermiş Hakim ve Cumhuriyet savcıları değil,kalbi vatan sevgisi ile çarpan Türk milletinin öz evlatları bulunmaktadır” dedi.

Programda ayrıca Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz, Adalet Bakan Yardımcısı Cengiz Öner ile HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz birer konuşma yaparak Yargıda Birlik Derneğinin misyonunun devam ettiğini belirterek yargıda birlik ve beraberlik vurgusu yaptılar. İftar öncesi BAİBÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Osman Yıldız’ın ney dinletisi ile başlayan program iftar sonrası sımsıcak sohbeti, şiirleri, beyit ve gazelleriyle Av.Hayati İnanç’ın “Şiir Penceresinden Hukuk ve Adalet” isimli söyleşisiyle devam etti. Program, tüm katılımcıların aile fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.