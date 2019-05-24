Geleneksel iftarda buluştular

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından geleneksel olarak her yıl organize edilen iftar programı bu yıl da programı Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumunda kampüsünde gerçekleştirildi. İftar programına Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu üyesi Taner Gülşen ve Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ile cezaevlerinde göreli kurum müdürleri, personel ve aileleri katıldı.

İftar programı öncesi yargı mensupları ile cezaevi personeli sohbet etme imkanı buldular. İftar programında katılımcılar geleneği sürdüreceklerini, bu tür programların personel arasındaki kaynaşmayı sağladığını ifade ettiler.