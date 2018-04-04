Haber: BMA

Bolu’da üreticiliği ArbilHelvacılık firması tarafından yapılan kuruluşun geçmişi çok eskilere dayanıyor. İlk olarak Abdullah Özbektarafından 1930 'lu yıllardan itibaren baba mesleğinin devamı olarak açtığı şekerci dükkanında saray helvası ve şekercilik ürünlerinin üretimine başlamış ve uzun yıllar Mudurnu halkına hizmet vermiştir. 1985 yılında ArbilHelvacılıkkurularak üretim faaliyetlerine bu firma altında devam edilmiş, 1997 yılında üretim faaliyetleri içerisine tahin, pekmez, tahin helvası ve kahvaltılık ürünler de ilave edilerek personel sayısı artırılmıştır. Başlangıçta sadece küçük bir şekerci dükkanı iken; şu anda en son teknolojiyle tüm üretim makinaları ve donanımı yenilenen, üretim kapasitesini ve ürün kalitesini daha da artıran firma, kurduğu modern laboratuvarda, hammaddeden son ürüne kadar bütün ürünleri sürekli olarak test ediliyor. Kuruluşundan bu yana kalite geleneğinden ödün vermeyen ve 2000 yılında ISO 9000 Kalite Belgesini, 2009 yılında ise en son versiyonu olan ISO 9000:2008 kalite belgelerini alan firma ayrıca ISO 22000 ve HACCP belgeleri ile kalite ve lezzetin yanı sıra üretimin tüm aşamalarında hijyen koşullarını da sağlıyor.

Bolu’da ki satış mağazasını belediye tüneli içerisinde devam ettiren Mudurnu Saray Helva, firmanın en önemli politikasınınkaliteli üretim olduğunu belirtirken üretimden yönetime tüm personel tarafından hayat felsefesi haline dönüştürülmüştür.