Geleneksel panayır başladı

Gerede'de her yıl düzenlenen, başlangıcı asırlar öncesine dayanan Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırının ilk etabı başladı.

Haber: BMA

Başlangıç tarihi bilinmeyen, geçmişi asırlar öncesine dayanan Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırının ilk etabı başladı. Açılışa AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve il ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Açılış öncesi konuşan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye panayırımız da; meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum. Esnafımıza ve vatandaşımıza hayırlı alışverişler diliyorum” dedi.

3 gün sürecek panayırın ilk etabının ardından ikinci etap panayır 4 Ekim’de başlayacak.