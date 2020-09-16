Geleneksel Panayıra  covid-19 engeli

Haber: BMA

Dörtdivan Belediye Başkanlığı, ülkemizde ve ilimizde vaka sayılarında artış meydana gelen koronavirüs sebebiyle Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırının bu yıl gerçekleştirilemeyeceğini açıkladı. Belediyeden konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda, “Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle bu yıl geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı gerçekleştirilemeyecektir. Fakat panayıra özgü kızarmış ve çiğ kaz satışı için 25 Eylül 2020 Cuma günü Jandarma Karakolu yanındaki ilçe merkezi otopark alanında koronavirüs tedbirleri alınarak kaz pazarı kurulacaktır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.