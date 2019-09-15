Geleneksel Panayırın ilk etabı 20 Eylül’de

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen başlangıcı asırlar öncesine dayanan "Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırı’nın" ilk etabı 20-21-22 Eylül 2019, 2. Etabı ise 4-5-6 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Geleneksel panayır öncesi, etkinlik alanındaki dükkânların kurulma işlemi bitirilerek encümen huzurunda ihaleleri yapıldı.

Ekonomik yönden ve tanıtımı açısından panayırın Gerede için büyük önem arz ettiğine değinen Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, "Geçmişi asırlar öncesine dayanan, başlangıç tarihi bilinmeyen panayırlarımıza ülkemizin her tarafından alıcı ve satıcılar gelmektedir. Tüm halkımızı Gerede’nin tabi güzelliklerini görmeye, panayırımız da; meşhur kızarmış kaz, şak şak helvası ve köfter yemeye davet ediyorum" dedi.