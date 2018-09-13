Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen açılış törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, BAİBÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Yaman, Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sağlık çalışanları ile hayırseverler katıldı.

GETAT’ın açılış’ı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken törende ilk konuşmayı merkezin bağışçısı olan Kamuran Avcı yaptı. Avcı, bu merkezin Bolu’ya ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sağlık İl Müdürü Muhammed Emin Demirkol ise bu merkezin Türkiye’de 25’inci olduğunu belirterek, “Bu merkez inşallah modern tıbbın yanında geleneksel tıp olarak hastalarımızın şifasına vesile olur. Tamamlayıcı tedavi hizmetlerimiz artık bu merkezimizde yapılacak. Hayırseverimiz Kamuran Avcı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından GETAT merkezi açıldı ve merkez gezildi. GETAT merkezinin açılış programı hayırsever Kamuran Avcı’ya Bolu Valisi Aydın Baruş tarafından plaket verilmesinin ardından sona erdi.

MERKEZDE NELER VAR?

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan GETAT ünitesinde artık hizmet çeşitliliği artırılarak tam merkez olarak hizmet verecek. Merkezde Hacamat-Kupa, Sülük, Ozon Terapi, Mezoterapi, Akupunktur ve Hipnoz tedavileri yer alıyor.