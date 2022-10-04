Geleneksel ürünler ilgi odağı oldu

Gerede panayırının ikinci ve son bölümü geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. Panayıra 200 kadar esnaf katılırken alanda 250 bin ziyaretçi ağırlandı. Panayır alanında en çok ilgi gören satış stantları geleneksel ürünlere ait olanlardı. Meşhur Gerede Kazı ve Şakşak Helvasının yanı sıra ahşap el işçiliğiyle hazırlanan oyuncaklar ilgi odağı oldu. Babasından öğrendiği ahşap oyuncak yapımını halen devam ettiren Kahraman Gökçe dilsiz isimli vatandaş mikrofonlarımıza eşi aracılığıyla mesleğinden bahsetti. Gökçe’nin eşi, “geleneksel ahşap oyuncakları yapıp satıyoruz. Burada gördüğünün oyuncakları yap eşim yapıyor. Bizde bu oyuncaklarla büyüdük. Bu nostaljik oyuncakları görenler sormadan geçemiyor” dedi.

Panayır alanında pişmiş kaz satan İsmail Yalçın isimli köylü vatandaş ise, “Gerede panayırı kaz sız olmaz. Panayır denek Gerede Kazı demektir. Sırf bu panayıra kaz yemeye gelen vatandaşlar var” şeklinde konuştu.

Panayır ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede ilçemiz hem tarihi İpekyolu hem de büyük şehirlere geçiş güzergâhında bulunuyor. Bu nedenle ticaret açısından bölgenin en hareketli mevkii. Bölge halkı tüm ihtiyaçlarını bu panayırdan karşılamaktadır. Artık geleneksel panayırların kaybolmaya başladığı yurdumuzda Gerede Panayırının önemi dahada artmıştır” ifadelerini kullandı.