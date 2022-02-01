Gelin Bolu’yu tanıyalım

Haber: Uğur Balaban

Ülkemizde yer alan 81 tane il vardır. Bu illerden her birinin kendine has bir kültürü, yöresi ve özellikleri bulunmaktadır. Bolu da bu 81 ilimiz arasında yer alan aşçı şehri olarak bilinmektedir. Bunun nedeni ise belki de en meşhur aşçıların sürekli Bolu ilinden çıkmasıdır. Buradan da anlaşılacağı gibi Bolumuzun yemekleri ve doğası meşhurdur.

BOLU NEREDEDİR?

Bolu Türkiye ülkesinde yer alan Karadeniz bölgesi şehridir. Bilindiği gibi Karadeniz bölgesi batı Karadeniz, orta Karadeniz ve doğu Karadeniz olarak kategorilere ayrılmaktadır. Bolu ili de ülkemizin batı Karadeniz sınırlarına ait bir ilimizdir.

Bu ilimizin kuzeyinde Zonguldak ilimiz bulunmaktadır. Bu durumdan dolayı Bolu Zonguldak ile sınır komşusudur. Bolu ilinin diğer il komşuları ise Sakarya, Düzce, Çankırı, Bilecik ve Ankara illeridir.

BOLU'NUN NEYİ MEŞHUR?

Bolu daha çok yemekleriyle meşhurdur. Hatta ülkemizin en meşhur mutfakları arasındadır. Bu yüzden de Bolu aşçıları yemekleriyle ün kazanmıştır.

Bolu ilinin yemekleri dışında bir de yeşil doğası dikkatleri üzerine çekmektedir. Kış turizmi için uygun dağları insanlar tarafından beğenilmektedir. Bolu ili için doğa harikası diyebiliriz. Meşhur dağları bir hayli yüksek ve tehlikelidir. Yeşil şehir olarak da anılmaktadır. Bolu'nun meşhur Abant Gölü bu ilin bir doğa harikası olduğunu kanıtlamaktadır.

BOLU'NUN EN MEŞHUR YİYECEKLERİ

Bolu yiyecek anlamında her bakımdan zengindir. Meşhur tatlıları, dolmaları, kebapları, erişte pilavlarıyla bir lezzet şehridir.

İşte Bolu'nun en meşhur yiyecekleri şöyle sıralanmaktadır:

Ovmaç çorbası, Abant kebabı, Kartal kaya kebabı, Kaldırık dolması, Mengen pilavı, Bolu beyi tatlısı, İmaret çorbası

Bolu'nun bu meşhur lezzetlerinden özellikle ovmaç çorbası çok besleyici bir çorba olarak bilinmektedir. Kış aylarının vazgeçilmezidir. Aynı zamanda çorbanın içinde bol malzeme olduğu için bir hayli doyurucu olup ana yemek olarak da tüketilmektedir. Abant kebabı ve Kartal kaya kebabı Bolu'nun en meşhur kebap çeşitleridir. Özellikle Abant kebabı etiyle, patlıcanıyla, soğanıyla, mantarıyla, domatesiyle ve biberiyle fırında kendi halinde pişen eşsiz bir kebap çeşididir. Kartal kaya kebabı özel el yapımı hamuruyla, kuzu etiyle, kabak ve havuç gibi besleyici sebzeleriyle dikkat çekmektedir. Bu kebabın görüntüsü adeta bir çanak gibidir. Çanağı oluşturan ana temel ise hamurudur. Hamurunun içine eklenmiş et ve sebzeler adeta lezzet cümbüşü oluşturmaktadır. Mengen pilavı ve Bolu beyi tatlısı en meşhur lezzetleridir. Görüldüğü gibi çorbasından pilavına kebabından tatlısına kadar Bolu yöresel lezzet diyarıdır.

BOLU'NUN EN MEŞHUR YERLERİ

Bolu ilinin en meşhur yerleri şöyle sıralanmaktadır:

Abant Gölü, Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Aladağ Gölet, Akkaya Travertenleri, Kartal Kaya Kayak Merkezi, Arkut Dağı

BOLU KAPLICALARI

Bolu kaplıcaları dendiğinde Karaca su, Sarot, Babas, Çatak ve Pavlu gibi meşhur kaplıcalar gelmektedir. Aladağ yayları da Bolu ilinin en meşhur yerleridir. Abant Gölü ve Yedi Göller gibi yerler müthiş göl manzarasıyla ve ağaçlık alanlarla kaplıdır. Özellikle kışın kar yağdığında bu göllerin manzarasına doyulmamaktadır. Kayak yapmak isterseniz Bolu ili burada da Kartal Kaya ile devreye girmektedir. Kaplıcalarını, Arkut gibi dağlarını, yaylalarını ve göllerini mutlaka gezmelisiniz.

İLİMİZİN ÖZELLİKLERİ

Bolu coğrafi durumu ve özellikleriyle güzide bir şehirdir. Bolu ilinin 8 ilçesi 4 beldesi ve 511 köyü vardır. Bolu'nun arazisi 8458 kilometre kare yüz ölçümüne sahiptir. Bu araziden 'lik alanı tarım için kullanılmaktadır. Bu müthiş Bolu arazisinin %59'luk kısmını ise ormanlık alanlar meydana getirmektedir. Bu sebepten dolayı ülkemiz için Bolu ormanları büyük önem taşımaktadır. Bolu ilinde iklimler kesişmektedir. Bu yüzden de bitki örtüsü ve ürünleri bakımından çok çeşitli özelliklere sahiptir. Tarıma oldukça elverişli toprakları Karadeniz ve karasal iklimin karışımıdır. Patates, çavdar, pirinç, buğday ve arpa tarımda başı çekmektedir. Bunun yanında mısır, fasulye ve nohut yetiştiriciliğinde de büyük paya sahiptir.