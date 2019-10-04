GELİN TOPLUMU BİLİNÇLENDİRELİM !

Yazıyı Meryem Coşkunca’nın sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Bazen keşke bilim kurgu filmleri gerçek olsa diyorum. İnsanlar uçan araçlar kullansa hatta ışınlansa trafik olmasa. Uzay yolu filmlerindeki gibi başka galaksilerden, başka gezegenlerden farklı farklı canlılar gelse insanlar o canlılarla aynı gemide yaşasa, insanların farklılıklara tahammülü olsa, hoş görüsü olsa, bunları Cem Yılmaz’ın GORA filminde yaptığı gibi Commodore 64 bir bilgisayara insanları bağlayıp beyinlerinin içince program yükleyerek bir çırpıda insanlara öğretebilsek ne güzel olur.

Gerçekten bizim toplum olarak hoş görüyü, farklılıkları ve öğrenmeyi öğreten bir bilgisayara ve yazılıma ihtiyacımız var. çünkü kendimiz bunları öğrenemiyoruz. Şimdi Onur niye böyle diyorsun? Niye kızdın diye soruyorsunuz değil mi? Aslında bir engellenen olarak bu ara yaşadığım olaylara, gördüğüm insanlara biraz kızdığım doğru,

Mesela yaşadığım ve gördüğüm birkaç olayı sizlerle paylaşayım. Geçtiğimiz hafta dişimde küçük bir problem oluştu. Diş hekimine haber verdim ve diş kliniğine gittim. “Bu arada dişçiden ve dişçi koltuğundan hiç korkmadığımı hatta o koltukta eğlendiğimi bir kez daha söyleyip sizleri sinir” edeyim. Neyse biz diş hekiminin kliniğine gittik kliğin tam önünde de engelli park yeri vardı.

Fakat dolu olduğu için mecburen aracı diş kliniğinin önündeki büyük kaldırıma çıkmak zorunda kaldık. Çünkü özel bir durum vardı. Benim içeriye yanımdakilerin yardımıyla girmem lazımdı. Zaten aracımızda da engelli plakası mevcut, ayrıca bu plakanın bir özelliği de trafiği engellemedikçe aracın parka yasak alanlarda bile durabilmesi. Yani trafiğe engel olmadıkça kimse bir şey diyemez

Bu arada yayaları rahatsız etmiyorduk çünkü kaldırım oldukça büyük neyse Bizim aracı gören oradaki bir kadın aracı niye buraya çekiyorsunuz dedi. Kibarca izah etmeye çalıştık. “Bakın böyle özel bir durum var.” Buraya park etmemiz ve içeri girmemiz gerek diyoruz. Kadın anlamıyor. Arabadaki kartları ve benim kimliğimi gösteriyoruz yine anlamıyor. En sonunda “ hadi polis çağıralım bakalım kim haklı dedik.” Biz böyle deyince kadın söylene söylene yanımızdan uzaklaştı ve ben kliniğe girdim. Dişimdeki problem giderildi.

Başka bir olaysa 14 burada Avm de yaşandı. Avm deki asansörleri kullanacağım sırada 18 - 20 yaşlarında ayakta durabilen yürüme yeteneğine sahip insanlar yürüyen merdivenleri kullanacaklarına ben tekerlekli sandalyede asansör beklerken hemen önümde asansörü kullandı. Tabi ben geriye çekildim tüm bunları izledim.

Şu iki olayı yaşayınca bilgiye ve hoş görüye ihtiyacımız olduğunu bir kez daha anladım. Ayrıca bunları her yerde yaşıyoruz. Maalesef her engellenen bu tip durumlarla karşı karşıya kalıyor. Peki, niye diye araştırdığımızda altında yatan sebebin “bu konularda yeterince bilgi ve hoş görü sahibi olmadığımız” görüyoruz

Düzeltmek için bir ne yapılabilir derseniz? Başta yerel yönetimler ve okullar, üniversiteler olmak üzere insanları bilgilendirme toplantıları düzenlemeliyiz. İnsanlarımız ne kadar bilinçli olursa hoş görü düzeyi yükselir farklılıklara bakış açısı değişir ve bence bu toplantıları yapmak Cem Yılmaz’ın GORA filminde Commodore 64 ile yaptığı şeyden daha kolay.

Buradan yetkililere seslenmek istiyorum gelin herkesi toplayıp bu tür bilgilendirme çalışmaları yapalım, Toplantılar düzenleyelim, bakın bizi engelli yapan ve her konuda önümüze engeller koyan aslında kaldırımlar veya merdivenler değildir. Bunları yaparken bilgisizce yapan farklı insanların farkında olmayan, yeterince düşünmeyen, sorgulamayan insanlardır. Bu insanları bilgi sahibi yaparsak el birliğiyle birçok engeli ortadan kaldırabiliriz ve bu tür olayların önüne geçeriz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Meryem Coşkunca – Bolu Olay Gündem gazetesi...

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 02:03