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18 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Gelinliğini mezarın üstünü koydu

    Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit düşen Geredeli Piyade Uzman Çavuş İlhan Sezer'in cenazesi, memleketi Bolu'nun Gerede ilçesinde defnedildi. Şehidin eşi 10 gün önce giydiği gelinliğini eşinin mezarının üzerine koydu.

    18 Ekim 2017 Çarşamba 11:19
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    Gelinliğini mezarın üstünü koydu

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde  PKK'lı teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesinin ardından çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş  İlhan Sezer'in cenazesi, memleketi  Bolu'nun  Gerede ilçesinde defnedildi.

    Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçakla  Ankara  Etimesgut Askeri Havaalanı'na getirilen şehit Sezer'in Türk bayrağına sarılı tabutu, yakınları tarafından alınarak cenaze aracıyla  Gerede ilçesine getirildi. Şehidin babası İsmail, kardeşi Kadir ve annesi Azime ile eşi Derya Sezer şehidin tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Derya Sezer, törende şehit eşinin askeri kamuflajını giydi, cenazenin omuzlarda taşındığı esnada askerlerin elindeki kocasına ait fotoğrafı öpmeye çalıştı. Bu arada cenazeye eşlik eden kalabalık, sık sık "şehitler ölmez, vatan bölünmez", "vatan sana canım feda" sloganları attı.

    Öte yandan cenazeye katılan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin kuzeni olan Mili Savunma Bakanlığı Müsteşarı  Ali Fidan ile yakınlarına taziyelerini iletti. Gerede Merkez Yeni Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Nuhören köyüne getirilerek baba evinde helallik alınan şehidin naaşı, daha sonra köy mezarlığına defnedildi.

    Törene, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacı Müftüoğlu,  Ekonomi Bakan Yardımcısı  Fatih Metin, Ulaştırma  Denizcilik ve Haberleşme Bakan Yardımcısı  Yüksel Coşkunyürek,  Bolu Valisi  Aydın Baruş,  Bolu 2.  Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Albdülkadir Kavuncu, Kara Kuvvetleri Komutanlığını temsilen 58. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Ahmet İbiş,  Bolu İl jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik,  AK Parti  Bolu milletvekilleri  Ali Ercoşkun ve  Fehmi Küpçü ile  CHP  Bolu  Milletvekili  Tanju Özcan,  Bolu Belediye Başkanı  Alaaddin Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

    Anahtar Kelimeler: Irakın, Kuzeyindeki, Zap, Bölgesinde, PKKlı

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