banner133

banner101

25 Kasım 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Gelinlikle protesto ettiler

    Bolu’da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeni ile üniversiteli öğrenciler ve vatandaşlar ortak yürüyüş düzenledi. Üniversiteli öğrencilerden biri ise ülkede işlenen kadın cinayetleri ve küçük yaştaki evlilikleri protesto etmek için yürüyüşe gelinlikle katıldı.

    25 Kasım 2017 Cumartesi 15:16
    Bu haber 74 kez okundu
    Gelinlikle protesto ettiler
    Foto galeriye git

    Haber: Semih BAYKAL

    İlimiz trafiğe kapalı İzzet Baysal Caddesi’nde üniversiteli öğrenciler ve vatandaşlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeni ile yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşte öğrenciler ve vatandaşlar Demokrasi Meydanı’ndan sloganlar atıp düdük çalarak Kardelen Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlarda destek olurken, etkinlik sonunda öğrencilerin kadın cinayetleri ve çocuk gelinleri anlattığı tiyatro büyük alkış aldı.

    GELİNLİKLİ ÖĞRENCİ DİKKATLERİ ÜSTÜNE TOPLADI

    25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeni ile yapılan yürüyüşe, bir öğrencinin kıyafeti dikkatleri çekti. Türkiye’deki küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen öğrenci giydiği gelinlikle yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün sonunda ise gelinlikli öğrenci, zorla evlendirilen kız çocukları ile ilgili tiyatro gösterisi sergiledi.

    MÜFTÜLÜK YASASINI PROTESTO ETTİLER

    Öğrencilerin düzenlediği yürüyüşte müftülük yasası da protesto edildi. Öğrenciler ve vatandaşlar yürüyüşte müftülük yasasını kabul etmediklerine dair sloganlar attılar. Aynı zamanda öğrenciler yasayı, ‘Müftülük yasasını tanımıyoruz’ yazılı pankartlarla protesto etti.

    BOLU’DAKİ KADIN CİNAYETLERİ UNUTULMADI

    Öte yandan yürüyüşte Bolu’da işlenen kadın cinayetleri de unutulmadı. Erkek arkadaşları tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Dilay Gül ve Berfin Eren’in fotoğrafları ile yürüyüşe katılan öğrenciler, olanları unutmadıklarını söylediler. Aynı zamanda tiyatroda da Dilay Gül ve Berfin Eren’e yer veren öğrenciler, ‘Öldüren sevgi istemiyoruz’ diye slogan attılar.

    Anahtar Kelimeler: Bolu’da, 25, Kasım, Kadına, Yönelik

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Suat Tosun Suat Tosun TAVUKLARIN SESSİZLİĞİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Tanju Özcan’dan Atraksiyonlara devam
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu MÜŞTERİLER AYAKTA KARŞILANACAK!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel EN DEĞERLİ VARLIKLARIMIZ
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “ K O N S E R “ den “ MAVROVA”ya mı?..
  • Aydın Hitit Aydın Hitit BİRİNCİ YARI, İKİNCİ YARI
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ATATÜRK VE EĞİTİM
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Kabahat öğretmende mi?
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR HAYATIN ANLAMI
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Akıl Sahibi misiniz?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖZÜ YAŞLI BEBELERİN
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Sağlık, Okullar ve Camiler
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım SAİDİ KÜRDİ-NURSİ'NİN DAVASINDAN SAPMAYAN TALEBE M. F. GÜLEN
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ ( I )
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur 12 kasım deprem yıldönümü KARADERE SUYU ve D-100 YENI GÜZERGAHI
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KILAVUZ
  • Gürkan Dura Gürkan Dura HOŞGELDİNİZ SAİT HOCAM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Green Tea Tablet Nedir Ne İşe Yarar?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR “Sn. Cumhurbaşkanım” EHLİYET !!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TASMA!
  • Nihal Eker Nihal Eker GÖLGEDE KALMIŞ DÜŞLER
  • Makinist Makinist Biz Alaaddin Yılmaz’ın Ne dostuyuz ne de düşmanı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129