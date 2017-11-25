Haber: Semih BAYKAL

İlimiz trafiğe kapalı İzzet Baysal Caddesi’nde üniversiteli öğrenciler ve vatandaşlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeni ile yürüyüş düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşte öğrenciler ve vatandaşlar Demokrasi Meydanı’ndan sloganlar atıp düdük çalarak Kardelen Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe çevredeki vatandaşlarda destek olurken, etkinlik sonunda öğrencilerin kadın cinayetleri ve çocuk gelinleri anlattığı tiyatro büyük alkış aldı.

GELİNLİKLİ ÖĞRENCİ DİKKATLERİ ÜSTÜNE TOPLADI

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü nedeni ile yapılan yürüyüşe, bir öğrencinin kıyafeti dikkatleri çekti. Türkiye’deki küçük yaşta evlendirilen kız çocukları ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek isteyen öğrenci giydiği gelinlikle yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün sonunda ise gelinlikli öğrenci, zorla evlendirilen kız çocukları ile ilgili tiyatro gösterisi sergiledi.

MÜFTÜLÜK YASASINI PROTESTO ETTİLER

Öğrencilerin düzenlediği yürüyüşte müftülük yasası da protesto edildi. Öğrenciler ve vatandaşlar yürüyüşte müftülük yasasını kabul etmediklerine dair sloganlar attılar. Aynı zamanda öğrenciler yasayı, ‘Müftülük yasasını tanımıyoruz’ yazılı pankartlarla protesto etti.

BOLU’DAKİ KADIN CİNAYETLERİ UNUTULMADI

Öte yandan yürüyüşte Bolu’da işlenen kadın cinayetleri de unutulmadı. Erkek arkadaşları tarafından saldırıya uğrayarak öldürülen Dilay Gül ve Berfin Eren’in fotoğrafları ile yürüyüşe katılan öğrenciler, olanları unutmadıklarını söylediler. Aynı zamanda tiyatroda da Dilay Gül ve Berfin Eren’e yer veren öğrenciler, ‘Öldüren sevgi istemiyoruz’ diye slogan attılar.