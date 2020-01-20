Gelir azaldı, fiyatlar cep yaktı

Haber: C. Kutay Aykan

Bu hafta Bolu pazarı resmen cep yaktı. Havaların soğuması ile birlikte sebze ve meyve üretimi azalınca, fiyatlarda tavan yaptı. Pazartesi günleri kurulan büyük pazarda bu hafta patlıcan10, tatlı-acı sivri biber 10, bakla 10, fasulye 13, domates 7, salata 7, kırmızı biber 10, lahana tane 10, ıspanak 4, pırasa 3, kabağın kilosu 7 liradan satıldı.

HAMSİ KARADENİZ

Bu yıl Pazar tezgahlarının kralı olan palamut çıkmazken, hamsi ve istavrite büyük rağbet oldu. Hamsi 20, istavrit 30 ve mezgitin kilosu 30 ila 35 liradan satılırken, Karadeniz’den avlanan iri ve lezzetli hamsiler kilo kilo satıldı. Öte yandan pazarcı esnafı vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle ve ürün az olmasından dolayı fiyatların yükseldiği buna birde hava şartlarının eklenmesiyle birçok sebze ve meyvenin fiyatının yükseliş gösterdiğini söylediler.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 13:44