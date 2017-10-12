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12 Ekim 2017 Perşembe
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    • “GELİR VERGİSİNDE ORAN DEĞİL MATRAHLAR ARTIRILMALI”

    Gelir vergisinde yapılan oran artışına Memur-Sen Bolu İl Temsilcisi Ahmet Koçak yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Koçak; “Gelir vergisinde oran değil matrahlar artırılmalı” dedi.

    12 Ekim 2017 Perşembe 10:34
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    “GELİR VERGİSİNDE ORAN DEĞİL MATRAHLAR ARTIRILMALI”

    Haber: Ceylan Beykoz

    Konu ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında Memur-Sen Bolu İl Temsilcisi Ahmet Koçak şunları söyledi; “Bilindiği üzere gelirini ücretle elde eden çalışanların kazançlarının vergilendirilmesinde ölçüt olarak kullanılan tarifeler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer almaktadır. Maddede yer alan tarife tutarları ise her yıl güncellenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılı gelir vergisi tarifesi şu şekildedir;  2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ  MATRAH (Vergi tahsiline esas gelir tutarı) ORAN  I. DİLİM 13.000 TL'ye kadar % 15, II. DİLİM 30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası % 20, III. DİLİM 70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin  30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası % 27, Yukarıda verilen kısa bilgiden sonra ücret gelirinin vergilendirilmesinde iki temel parametre olduğu görülmektedir. Birincisi oran, ikincisi ise oranın uygulanacağı matrahtır. İçinde bulunduğumuz süreçte her iki parametre açısından ücretli çalışanlar aleyhine sonuçlar doğuracak gelişmeler söz konusudur. Bunlardan birincisi oranla ilgilidir ki; %27 oranının uygulandığı üçüncü dilimde oran %30’a çıkarılmak istenmektedir. İkinci sorun geçmişten bugüne gittikçe derinleşen matrah sorunudur ve bu sorun oran artışına denk gelecek mağduriyetler üretmiştir ve eğer gereken müdahale yapılmazsa üretmeye de devam edecektir” dedi.

    “FARKLILIKLARLA VERGİ ADALETSİZLİĞİ ARTMAKTADIR”

    Açıklamasının devamında Koçak; “ Gelir vergisi matrahının tespitinde statüler arası farklılıklarla vergi adaletsizliği artmaktadır. Bu noktada, gelir vergisine ilişkin mevcut adaletsizliklerin giderilmesi yönünde adım atılmasını beklerken, aksi yönde bir irade ile %27’lik oranın %30’a yükseltilmesi yönünde düzenleme yapılması; adaletsizliğin sona ermesine değil derinleştirilmesine çaba sarf edildiği kanaati uyandırmaktadır. Bu çerçevede, gelir vergisine ilişkin düzenlemede oranların artırılması yönünde ortaya konan iradenin geri çekilmesi ve gelir vergisine esas matrahların özellikle %15’lik dilim açısından geçmiş dönem kayıplarını da telafi edecek şekilde yükseltilmesi gerekmektedir. Bu yöntemle, gelir vergisinin, kamu görevlileri başta olmak üzere emekleriyle gelir elde edenler açısından “gelir azaltıcı” vasfı önemli oranda sona erecektir.  “Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır” sloganının yanına “vergide adalet esastır” afişinin eklenmesi için içinde bulunduğumuz süreç iyi değerlendirilmeli; %27’lik oranın 3 puan artışla %30’a çıkarılması yanlışından vazgeçilmeli ve gelir vergisinde yeniden değerleme oranın da ÜFE yerine TÜFE’nin esas alındığı sistem hayata geçirilmeli tekliflerimizi karşılayacak düzenlemeler gerçekleştirilmelidir” şeklinde açıkladı. 

    Anahtar Kelimeler: Gelir, Vergisinde, Yapılan, Oran, Artışına

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