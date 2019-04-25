Geliri okul yararına kullanılacak

Köroğlu İlk ve Ortaokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen kermese velilerin ve vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Geliri okul yararına kullanılacak

Haber: Esra Öztürk

İlimiz Çıkınlar Mahallesi Sancar Sokakta bulunan Köroğlu İlk ve Ortaokulu, Okul Aile Birliği ile birlikte okul yararına kermes düzenledi. Öğrencilerin kabiliyetlerine ve ihtiyaçlarına uygun bir eğitim hizmetini sunmak ve onların yeteneklerini geliştirmelerine ortam hazırlamak misyonuyla eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden Köroğlu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen kermese öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Düzenlenen kermesle ilgili açıklamada bulunan Okul Müdürü Şerafettin Tarım şunları söyledi: “Okulumuz ve Okul Aile Birliğimiz tarafından okul yararına düzenlediğimiz kermesimize ilgi oldukça yoğun oldu. Kermesimizden elde edilen gelirle inşallah okulumuzun tespit ettiğimiz ihtiyaçlarını karşılayacağız. Kermesimize ilgi gösteren başta velilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim.”

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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