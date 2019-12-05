Haber: BMA

Bolu Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Av. Egemen Tonyalı, İstanbul ve Ankara’da Doğa Kolejinde maaş alamayan öğretmenlerin protestoları ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bizler ÖKEV Vakfı olarak 1998-1999 eğitim öğretim yılından bu güne 22 yıllık köklü eğitim hayatımızda son 8 yıldır Düzce Okulumuz, 5 yıldır Bolu Okulumuz olmak üzere Asist Eğitim Kurumları (Doğa Koleji) ile çalışmaktayız. Franchise anlaşmamız gereği sistemden hizmet almakta olduğumuz Asist Eğitim Kurumları (Doğa Koleji) ‘nin ekonomik sıkıntılar içerisinde olup maaş ödeyememe gibi problemler yaşadığına tanık olmaktayız. Özellikle beyan etmek isteriz ki; Özel Öncü Eğitim Kurumları olarak Asist Eğitim Kurumları (Doğa Koleji) ile ekonomik açıdan hiçbir bağımız yoktur. Yaşanan bu gelişmelerin kurumumuzla ilgisi yoktur.

Eğitimde Türkiye’nin çehresini değiştirmiş, ülkemizin lider eğitim markası Doğa’nın yaşadığı ekonomik sıkıntılara üzüntümüzü belirtmekle beraber, mağduriyet yaşayan öğretmen arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda uzlaşı ortamının sağlanmasını diliyoruz. Eğitim ve öğretimimizde en ufak bir aksama olmadığı gibi, 5 yılda sürekli artarak 610’a ulaşan öğrenci sayımızla ve 78 öğretmenimizle Bolu’nun en büyük ve en güçlü özel okulu olarak öğretmenlerimizle en yüksek standartlarda çalışmaya devam ediyoruz. Gelecek yılla ilgili ise, çok daha güçlü bir şekilde güvenle ilerlemeye 22 yıldır olduğu gibi devam edeceğiz.”