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27 Mart 2018 Salı
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    • Genç Aşçılar kıyasıya yarıştı

    Geleneksel İzzet Baysal Mutfak Şenliği ve Yemek yarışmalarının üçüncüsü İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlendi.

    27 Mart 2018 Salı 15:34
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    Genç Aşçılar kıyasıya yarıştı
    Foto galeriye git Haber: Semih Baykal

    İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul bahçesinde Öztiryakiler, Bonna Porselen, Er Gıda, Çorumlu Kasap, Beypiliç, Erpiliç, ve İkizler Sütün ana sponsorluğunda Geleneksel İzzet Baysal Mutfak Şenliği ve Yemek yarışmalarının üçüncüsü düzenlendi. Organizasyonda Narven, Gazelle, Abant Lotus, Van Resort Abant, Soylu, Abant Palace Otelleri ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Muay Thai- Karate standı açtı. Etkinlikte 10,11 ve 12’nci sınıf öğrencileri de Restaurant Tatlı Tabağı, Restaurant Ana Yemek Tabağı, Restaurant Makarna Tabağı, Özel Eğitim Kurumları Genç Aşçılar Yarışıyor, Modern Türk Mutfağı Yılın En İyi Sınıfı kategorilerinde yarıştı. Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçer ve ilimizde görev yapan okul müdürleri katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Vural şunları söyledi; “Eğitime can vermek, mesleki eğitimi hareketlendirmek, rekabeti arttırmak, sektörle işbirliği sağlamak, meslek kuruluşlarını ve stk temsilcilerini bir arada görmek bize büyük bir mutluluk veriyor. Bu etkinlikleri de geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi yarışırken görmek bize büyük bir mutluluk veriyor. Bu vesileyle Bolu’nun mimarı rahmetli İzzet Baysal’ı en iyi anma ve anlamanın yolu onun adına yapılan çalışmalar ve onun adına kazanılan başarılardır.”

    “DÜNYAYA SES GETİRECEKLERİNE CANI GÖNÜLDEN İNANIYORUZ”

    Okul Müdüründen sonra konuşan Belediye başkan Yardımcısı Zerrin Biçer; “Biz Bolu olarak turizm, sağlık, spor ve Üniversite kenti olacağız diye haykırıyoruz. Çünkü biz turizm için sayın gençlerimize mutfakta yaptıkları yemeklerle dünyaya ses getireceklerine canı gönülden inanıyoruz. Turizm otelcilik bu yarışmalarla kendi sesini duyurmaya çalışıyor ve biz mutfak günlerinde onlarla birlikte olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Atatürk Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterileriyle etkinliğe katılanları eğlendirdi. Halkoyunları gösterilerinin ardından katılımcılar, yemek yarışmasında mücadele öğrenciler ile etkinliğe sponsor olan firma ve otellerin stantlarını gezdi.

    Anahtar Kelimeler: Geleneksel, İzzet, Baysal, Mutfak, Şenliği

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