Genç avukat kadın annesini savundu

Haber: Kasım ŞAHİN

2016 yılında cep telefonunu arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcının; “Kızınızın adı terör örgütünün listesine girmiş. Ben polisim kızınızın kurtulması için hemen 100 bin TL para gönderin. Göndermezseniz tarif edeceğimiz parktaki taşın altına poşet içerisinde bu parayı koyun” talimatı üzerine korkuya kapılan Melek Güzel, park yerine cep telefonu dolandırıcısının verdiği hesap numarasına 76 bin TL kaptırarak dolandırılan, talihsiz kadın sanık Yıldırım Doğan ile Çiğdem Atılgan’dan şikayetçi olduğunu söyledi.

Cep telefonu dolandırıcılarına 76 bin TL kaptıran Güzel’in avukat kızı Cansel Güzel, Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde annesinin avukatlığını yaparak; “Müvekkilim annem olur. Sanıklar annemi polis süsü vererek dolandırmıştır. Kendilerinden şikayetçi ve davacıyız. Bir an önce haksız yere edinilen paranın iade edilmesini ve sanıkların cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Duruş eksik evrakların tamamlanması içi ileri bir tarihe ertelendi.