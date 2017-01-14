Haber: Esra Öztürk

Mengen ilçesinde Gökçesu Beldesi'nde bulunan Köprübaşı Baraj Gölü'nde çalışan 38 yaşındaki Halil Tor ve 18 yaşındaki Furkan Özçelik Salı günü balık tutma amacıyla tekne ile göle açıldılar fakat şiddetli lodos nedeniyle tekneleri alabora oldu. 4 gündür süren arama kurtarma çalışmaları sonucu balıkçılardan 18 yaşındaki Furkan Özçelik'in cesedine ulaşıldı. Kocaeli'nden gelen Özel Arama Kurtarma Ekipleri ile devam eden çalışmalarda Furkan Özçelik'in cesedinin bulunduğu noktada aramalar yoğunlaştı.